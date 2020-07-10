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10.07.2020 15:25
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«Коктейли Молотова» и драки с полицией. Греция выходит из самоизоляции массовыми акциями протеста

Греческая столица оказалась охвачена беспорядками: в демонстрации приняли участие более 10 тысяч человек.

«В Афинах произошли столкновения во время массовой демонстрации против нового закона, призванного контролировать публичные протесты. Шесть полицейских получили ранения. Группа протестующих швыряла «коктейли Молотова» в полицию около здания парламента, а стражи правопорядка ответили слезоточивым газом», — сообщает 10 июля телеканал Euronews.

Недовольство собравшихся вызвал закон, который позволяет прокуратуре накладывать запрет на запланированную массовую акцию. Собравшиеся в Афинах, которых, по их словах, насчитывалось более 10 тысяч человек, считают, что власти лишают их права на выражение своего мнения.

Демонстрация в греческой столице состоялась после того, как в среду, 8 июля, власти сняли коронавирусные ограничения. Акции прошли и в других городах республики.

Накануне массовые манифестации, которые вылились в драки с полицией, прошли в Сербии.

В Греции с начала пандемии выявили уже 3 622 случая коронавируса.

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