«В Афинах произошли столкновения во время массовой демонстрации против нового закона, призванного контролировать публичные протесты. Шесть полицейских получили ранения. Группа протестующих швыряла «коктейли Молотова» в полицию около здания парламента, а стражи правопорядка ответили слезоточивым газом», — сообщает 10 июля телеканал Euronews.

Греческая столица оказалась охвачена беспорядками: в демонстрации приняли участие более 10 тысяч человек.

Недовольство собравшихся вызвал закон, который позволяет прокуратуре накладывать запрет на запланированную массовую акцию. Собравшиеся в Афинах, которых, по их словах, насчитывалось более 10 тысяч человек, считают, что власти лишают их права на выражение своего мнения.

Демонстрация в греческой столице состоялась после того, как в среду, 8 июля, власти сняли коронавирусные ограничения. Акции прошли и в других городах республики.

Накануне массовые манифестации, которые вылились в драки с полицией, прошли в Сербии.

В Греции с начала пандемии выявили уже 3 622 случая коронавируса.