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10.07.2020 15:29
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Через Пулково за время пандемии вывозными рейсами домой вернулись 15 тысяч пассажиров

Аэропорт Пулково с 25 марта по 6 июля 2020 года обслужил на прилет и вылет 137 эвакуационных рейсов из 31 страны мира, сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».

Спецрейсы приняли на борт 14,7 тысячи человек, из них 6,2 тысячи — россияне, вернувшиеся из других стран: Австрии, Армении, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Израиля, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Казахстана, Катара, Кипра, КНР, Кубы, Кыргызстана, Мальдив, ОАЭ, Республики Молдова, США, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Франции и Японии.

Эвакуационными рейсами из России на родину отправились 8,5 тыс. иностранцев.

Фото: ВВСС
Фото: ВВСС

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