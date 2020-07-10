Аэропорт Пулково с 25 марта по 6 июля 2020 года обслужил на прилет и вылет 137 эвакуационных рейсов из 31 страны мира, сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».

Спецрейсы приняли на борт 14,7 тысячи человек, из них 6,2 тысячи — россияне, вернувшиеся из других стран: Австрии, Армении, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Израиля, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Казахстана, Катара, Кипра, КНР, Кубы, Кыргызстана, Мальдив, ОАЭ, Республики Молдова, США, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Франции и Японии.