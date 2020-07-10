FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
70.88р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.07.2020 15:10
7
Печать

Дрозденко: Объединения Петербурга и Ленобласти не будет

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своём Instagram 10 июля написал, что объединения его региона с Санкт-Петербургом не будет, но состоится интеграция. Такое заявление он сделал, отвечая на соответствующий вопрос одного из пользователей соцсети.

«Объединение не планируется. Речь идет об интеграции», — заявил Дрозденко. По его словам, она затронет транспортную, коммунальную, социальную сферу, экологию, инвестиции и строительство.

Также губернатор 47-го региона обозначил и сроки: «С четвёртого квартала текущего года начнётся синхронизация первых общих тем: транспорт, энергетика, коммуналка, мусор». Дрозденко подчеркнул, что делается это в интересах жителей. Он подчеркнул, что интеграция поможет выравнять тарифы ЖКХ и ликвидировать свалки, создать единые проездные и развивать транспортную систему.

Вопрос о том, не приведёт ли это к увеличению законных свалок в городах Ленобласти, глава региона оставил без ответа (на момент написания новости).

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что два лидера мусорного рынка готовят «полуторного» регоператора для отходов Петербурга и Ленобласти.

План интеграции двух субъектов РФ был представлен в феврале 2020 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Наталья Коптяева
Чиновники против объединения, а вдруг место потеряешь, со всеми вытекающими последствиями. В Царской России было 50 губерний, а сейчас расплодили под сотню, со своими толпами дармоедов. В некоторых т.н. губерниях уже и жителей не осталось, а чиновников все больше и больше.
Мужской Взгляд
Матвиенко хоть сколько-то была похожа на губернатора. Остальные - просто ни о чём. Дайте городу нормальное руководство.
dedmoroz_5e4d8827384c2
при царях Романовых, когда ездили на извозчиках и верхом, и многие ходили в лаптях, чиновники ездили не на мигалках, СПб губерния покрывала чуть ли не весь СЗФО, и ничего цари как-то управлялись с перьями и чернилами ....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний