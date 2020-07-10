Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своём Instagram 10 июля написал, что объединения его региона с Санкт-Петербургом не будет, но состоится интеграция. Такое заявление он сделал, отвечая на соответствующий вопрос одного из пользователей соцсети.
«Объединение не планируется. Речь идет об интеграции», — заявил Дрозденко. По его словам, она затронет транспортную, коммунальную, социальную сферу, экологию, инвестиции и строительство.
Также губернатор 47-го региона обозначил и сроки: «С четвёртого квартала текущего года начнётся синхронизация первых общих тем: транспорт, энергетика, коммуналка, мусор». Дрозденко подчеркнул, что делается это в интересах жителей. Он подчеркнул, что интеграция поможет выравнять тарифы ЖКХ и ликвидировать свалки, создать единые проездные и развивать транспортную систему.
Вопрос о том, не приведёт ли это к увеличению законных свалок в городах Ленобласти, глава региона оставил без ответа (на момент написания новости).
Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что два лидера мусорного рынка готовят «полуторного» регоператора для отходов Петербурга и Ленобласти.
План интеграции двух субъектов РФ был представлен в феврале 2020 года.