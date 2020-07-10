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10.07.2020 15:15
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Более 400 человек зарегистрировались за первые два дня на «Фонтанка-SUP»

С начала регистрации на пятый фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» заявились 402 человека. Это данные на полдень 10 июля, цифра продолжает расти.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

География участников также обширна: Петербург, Ленинградская и Московская области, Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Тверь, Челябинск, Ижевск, Смоленск, Мурманск.

Зарегистрироваться для участия в главном приключении лета можно на сайте fontankasup.ru.

Участие в фестивале «Фонтанка-SUP» бесплатное.

На данный момент количество участников не ограничено. Регистрация закроется за несколько дней до 8 августа. Вся уточняющая информация по этому поводу будет опубликована на сайте «Фонтанки» и в социальных сетях.

Подробную инструкцию, как принять участие в фестивале SUP-серфинга «Фонтанка-SUP», читайте здесь.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

В 2019 году водный карнавал «Фонтанки» объединил более 1000 человек, став самым масштабным в собственной истории и крупнейшим в Восточной Европе. О «Фонтанке-SUP» писали мировые СМИ.

В этом году фестиваль будет организован с соблюдением мер противодействия распространению вируса COVID-19. При подготовке и во время «Фонтанка-SUP» будет проводиться санитарная обработка помещений и оборудования, предусмотрена дезинфекция рук, а участникам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты и помнить о социальной дистанции.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Вася ПУПКИН
Надо организовать фестиваль онлайн, как салют и алые паруса.
krasnonosov
Зачем так подставляться? ВОЗ пророчит очередной карантин в России.
А тут готовый лишний повод смольнинцам и ронепотребпозору обвинить "безответственных организаторов" в несоблюдении ограничительных мер и этим обосновать возможные новые свои карантинные запреты в городе.
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