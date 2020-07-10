Более 400 человек зарегистрировались за первые два дня на «Фонтанка-SUP»
С начала регистрации на пятый фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» заявились 402 человека. Это данные на полдень 10 июля, цифра продолжает расти.
География участников также обширна: Петербург, Ленинградская и Московская области, Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Тверь, Челябинск, Ижевск, Смоленск, Мурманск.
Зарегистрироваться для участия в главном приключении лета можно на сайте fontankasup.ru.
Участие в фестивале «Фонтанка-SUP» бесплатное.
На данный момент количество участников не ограничено. Регистрация закроется за несколько дней до 8 августа. Вся уточняющая информация по этому поводу будет опубликована на сайте «Фонтанки» и в социальных сетях.
Подробную инструкцию, как принять участие в фестивале SUP-серфинга «Фонтанка-SUP», читайте здесь.
В 2019 году водный карнавал «Фонтанки» объединил более 1000 человек, став самым масштабным в собственной истории и крупнейшим в Восточной Европе. О «Фонтанке-SUP» писали мировые СМИ.
В этом году фестиваль будет организован с соблюдением мер противодействия распространению вируса COVID-19. При подготовке и во время «Фонтанка-SUP» будет проводиться санитарная обработка помещений и оборудования, предусмотрена дезинфекция рук, а участникам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты и помнить о социальной дистанции.