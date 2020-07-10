Современная новостройка: комфорт в деталях

Застройщики стараются выделиться за счет оригинальных решений в каждом ценовом сегменте. Одно из интересных предложений в категории комфортного жилья — малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 3». Он создан как раз для тех, кто ищет современное качество и комфорт, но при этом не готов переплачивать. Жилой комплекс уже введён в эксплуатацию, квартиры в нём продаются по договору купли-продажи от собственника — застройщика.



Технологии и комфорт



Застройщик «Терминал-Ресурс» ведёт малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» строительство по кирпично-монолитной технологии из современных сертифицированных материалов. Домам присвоен класс энергоэффективности А — самый высокий. В качестве системы отопления применены тёплые водяные полы. Дома оборудованы крышными газовыми котельными, таким образом, отопление в новостройке полностью автономно. В каждой жилой зоне установлен терморегулятор. При этом радиаторов и наружных труб отопления в квартире нет — ничто не мешает воплотить любое дизайнерское решение. А ещё эта система отопления позволяет жильцам экономить на коммунальных платежах — стоимость этой услуги при центральном теплоснабжении почти в 2 раза дороже.



Для жильцов «Образцового квартала 3» дважды осуществляется очистка воды — на входе в каждый дом, а также на входе в квартиру, что повышает качество воды.



Дом состоит из четырех этажей, и об уровне комфорта свидетельствует наличие в нём лифтов. Это швейцарские лифты компании Schindler, установленные с уровня земли — у жильцов не возникнет проблем с подъёмом колясок, велосипедов и грузов на свой этаж.



Большое внимание в жилом комплексе уделено местам общего пользования. Фасадное панорамное остекление, стеклянные входные группы создадут светлую, приятную атмосферу в подъездах.

