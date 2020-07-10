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Современная новостройка: комфорт в деталях
Эксперты называют сегодняшний рынок новостроек рынком покупателя. Ещё недавно не было такого разнообразия вариантов строящегося жилья. Сейчас продавцы конкурируют сильнее, и покупатель стал разборчивее за счет больших возможностей выбора.
Застройщики стараются выделиться за счет оригинальных решений в каждом ценовом сегменте. Одно из интересных предложений в категории комфортного жилья — малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 3». Он создан как раз для тех, кто ищет современное качество и комфорт, но при этом не готов переплачивать. Жилой комплекс уже введён в эксплуатацию, квартиры в нём продаются по договору купли-продажи от собственника — застройщика.
Технологии и комфорт
Застройщик «Терминал-Ресурс» ведёт малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» строительство по кирпично-монолитной технологии из современных сертифицированных материалов. Домам присвоен класс энергоэффективности А — самый высокий. В качестве системы отопления применены тёплые водяные полы. Дома оборудованы крышными газовыми котельными, таким образом, отопление в новостройке полностью автономно. В каждой жилой зоне установлен терморегулятор. При этом радиаторов и наружных труб отопления в квартире нет — ничто не мешает воплотить любое дизайнерское решение. А ещё эта система отопления позволяет жильцам экономить на коммунальных платежах — стоимость этой услуги при центральном теплоснабжении почти в 2 раза дороже.
Для жильцов «Образцового квартала 3» дважды осуществляется очистка воды — на входе в каждый дом, а также на входе в квартиру, что повышает качество воды.
Дом состоит из четырех этажей, и об уровне комфорта свидетельствует наличие в нём лифтов. Это швейцарские лифты компании Schindler, установленные с уровня земли — у жильцов не возникнет проблем с подъёмом колясок, велосипедов и грузов на свой этаж.
Большое внимание в жилом комплексе уделено местам общего пользования. Фасадное панорамное остекление, стеклянные входные группы создадут светлую, приятную атмосферу в подъездах.
Эргономичные планировки
В составе жилого комплекса три дома на 168 квартир. В планировках есть свои уникальные решения. Так, в первом и втором домах запроектированы квартиры с эркерами, что позволит создать уютную и светлую зону столовой с эффектом террасы загородного дома. Новым решением в планировке квартир на последних этажах станет возможность устройства каминов, а гардеробные будут даже в однокомнатных квартирах.
К отличительным особенностям «Образцового квартала 3» также относятся: высокие потолки (3 м), просторные кухни (до 15 м2), подготовка «под чистовую отделку», идеальная стяжка пола, комфортный первый этаж (высота от уровня земли до подоконника — 1,94 м).
Транспортная инфраструктура
Новостройка расположена на территории проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Это микрорайон вблизи Пушкина на историческом пути следования в летние резиденции Царское село и Павловск российских императоров. Локация входит в состав города и отличается хорошей транспортной доступностью. Близость крупных магистралей — Петербургского, Киевского, Волхонского, Пулковского шоссе, а также Витебского проспекта и КАД — делаем возможным оперативно добираться в любой район города. Путь до метро «Купчино» и «Московская» занимает всего 15 минут. Скоро на территории проекта появится железнодорожная станция, после чего от «Образцовых кварталов» можно будет за 25 минут добраться до Балтийского вокзала.
Экология и безопасность
На территории, освоение которой ведёт компания «Терминал-Ресурс», не было промышленных предприятий. На территории микрорайона девелопер высаживает деревья и кустарники, разбивает газоны и клумбы. Поблизости с новостройками расположены знаменитые пушкинские парки, в которых новосёлы любят прогуливаться и дышать свежим воздухом.
В районе складывается благополучное социальное окружение. Основной контингент покупателей — это семьи с детьми, их интересы совпадают.
В районе сложилась разнообразная спортивная конгломерация. Действует конноспортивная школа, в прошлом году открылся многопрофильный спортивный комплекс «Высота», готовится к вводу в эксплуатацию Ледовая арена.
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
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