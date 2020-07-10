В России почти в два раза выросло число IT-преступлений

Министерство внутренних дел Российской Федерации представило статистику преступлений за первую половину этого года, согласно которой противоправные действия в IT-сфере становятся все более распространенными.
«Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост IT-преступности. За январь — июнь он составил
При этом общее число преступлений за первые 6 месяцев 2020-го осталось примерно на уровне прошлого года. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что по некоторым категориям наметилось снижение. «Наблюдается уменьшение на
Также в МВД фиксируют, что коронавирусные ограничения не привели к росту числа преступлений, которые совершают иностранцы.