В России почти в два раза выросло число IT-преступлений

Министерство внутренних дел Российской Федерации представило статистику преступлений за первую половину этого года, согласно которой противоправные действия в IT-сфере становятся все более распространенными.



«Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост IT-преступности. За январь — июнь он составил 91,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес указанных противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 22,3 %», — говорится в опубликованном 10 июля заявлении на сайте ведомства.