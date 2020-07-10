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10.07.2020 14:10
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В России почти в два раза выросло число IT-преступлений

Министерство внутренних дел Российской Федерации представило статистику преступлений за первую половину этого года, согласно которой противоправные действия в IT-сфере становятся все более распространенными.

«Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост IT-преступности. За январь — июнь он составил 91,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес указанных противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 22,3 %»,говорится в опубликованном 10 июля заявлении на сайте ведомства.

При этом общее число преступлений за первые 6 месяцев 2020-го осталось примерно на уровне прошлого года. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что по некоторым категориям наметилось снижение. «Наблюдается уменьшение на 10,6 % числа преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, по которым расследованы уголовные дела, в том числе по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 15,1 %, средней тяжести — на 13,1 %, легкого вреда здоровью — на 8,7 %, побоев — на 50 %», — отметила Ирина Волк.

Также в МВД фиксируют, что коронавирусные ограничения не привели к росту числа преступлений, которые совершают иностранцы.

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Комментарии (1)

hedgehog_
електрописма про заминирование судилищ этож натуральное ит преступление. и каждая копия писма новое преступление.
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