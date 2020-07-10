Две комнаты вместо студии. Льготная ипотека побудила петербуржцев покупать квартиры побольше

Во втором квартале покупатели жилья приобрели больше двухкомнатных квартир и меньше студий, чем в начале года. Причиной стала льготная ипотека и вымывание с рынка бюджетных маленьких квартир.

Доля двухкомнатных квартир в общем объеме спроса выросла до 24%, тогда как в первом она составляла 21%, а доля студий, напротив, снизилась до 26% против 28,6%, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». Речь идет о продажах в сегменте масс-маркет в Петербурге.



В пригородах доля студий в структуре спроса также сократилась с 27,4% в первом квартале до 24,7% – во втором. При этом доля однокомнатных квартир выросла с 42,2% до 44,8%, а двухкомнатных — с 24,5% до 25,3%.