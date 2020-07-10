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10.07.2020 13:25
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Две комнаты вместо студии. Льготная ипотека побудила петербуржцев покупать квартиры побольше

Во втором квартале покупатели жилья приобрели больше двухкомнатных квартир и меньше студий, чем в начале года. Причиной стала льготная ипотека и вымывание с рынка бюджетных маленьких квартир.

Доля двухкомнатных квартир в общем объеме спроса выросла до 24%, тогда как в первом она составляла 21%, а доля студий, напротив, снизилась до 26% против 28,6%, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». Речь идет о продажах в сегменте масс-маркет в Петербурге.

В пригородах доля студий в структуре спроса также сократилась с 27,4% в первом квартале до 24,7% – во втором. При этом доля однокомнатных квартир выросла с 42,2% до 44,8%, а двухкомнатных — с 24,5% до 25,3%.

— Свою роль здесь сыграла льготная ипотека, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Некоторые покупатели из тех, кто планировал приобрести студию, благодаря низкой ставке смогли позволить себе однокомнатную квартиру. Другие вместо «однушки» выбирали уже двухкомнатную и так далее. Но на изменение структуры спроса повлияло также и серьезное сокращение предложения: бюджетные варианты, чаще всего — студии и однокомнатные, быстро вымывались с рынка, а достаточного пополнения новыми квартирами не было».

Как подчеркивают ананлитики, бюджеты покупок при этом также росли вслед за постепенным увеличением средней цены «квадрата». Так, средняя стоимость приобретенной студии в Петербурге составила 3,01 млн рублей во втором квартале (2,76 млн – в первом), однокомнатной квартиры — 4,48 млн рублей (4,24 млн – в первом), двухкомнатной — 6,74 млн рублей (6,66 — в первом). Аналогичная динамика видна и в пригородной зоне.

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