Военные самолёты днём 10 июля заметили горожане над городом. Несколько пар истребителей с шумом пролетели над Васильевским островом. Их также видели и в районе Мурино.



По данным «Фонтанки», пилоты готовятся ко Дню Военно-морского флота, который пройдёт 26 июля. Судя по кадрам, присланным петербуржцами, летают они по двое и держат дистанцию. Всего в параде участие должны принять 42 воздушных судна.