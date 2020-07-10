Над Петербургом с шумом пролетели военные самолёты. Стягиваются ко Дню ВМФ
Военные самолёты днём 10 июля заметили горожане над городом. Несколько пар истребителей с шумом пролетели над Васильевским островом. Их также видели и в районе Мурино.
По данным «Фонтанки», пилоты готовятся ко Дню Военно-морского флота, который пройдёт 26 июля. Судя по кадрам, присланным петербуржцами, летают они по двое и держат дистанцию. Всего в параде участие должны принять 42 воздушных судна.
автор видео читательница «Фонтанки» Марина
К празднику уже готовятся и корабли. Так, в Кронштадт прибыли малый ракетный корабль Каспийской флотилии проекта 21631 «Великий Устюг», противодиверсионные катера «Юнармеец Дагестана», «П-436» и «Юнармеец Татарстана», десантные «Иван Пасько» и «Д-178». Всего на парад выйдут 46 кораблей, катеров и подлодок.
О том, что праздник не отменят, несмотря на пандемию коронавируса, в конце мая сообщил министр обороны Сергей Шойгу.