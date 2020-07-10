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10.07.2020 13:01
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Яблоки в Петербурге к лету подорожали почти в два раза. ФАС попросила у ретейлеров разъяснений

Петербургское УФАС проверит обоснованность роста цен на яблоки в Северной столице. Как сообщили 10 июля в пресс-службе ведомства, в ходе ежедневного мониторинга стоимости социально значимых продуктов питания оно зафиксировало резкое подорожание продукта.

Если весной максимальная стоимость яблок в торговых сетях составляла 150 руб/кг, то на сегодняшний день она возросла до 250 руб/кг, сообщили в УФАС.

Антимонопольный орган направил запросы таким крупным ретейлерам, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «О’кей», «Лента», «Магнит», «Дикси», «Ашан». До 17 июля они должны сообщить о закупочной цене и цене, по которой плоды сортов «Гренни Смит», «Голден», «Гала», «Симиренко» продавались в магазинах с начала мая по начало июля. Также должно быть предоставлено и экономическое обоснование наценок на этот продукт.

«В зависимости от полученных ответов УФАС предпримет меры антимонопольного реагирования либо к представителям ретейла, либо к оптовым поставщикам яблок», — сообщили в ведомстве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

f0ntan
Все дорожает к спросу. Цветы дорожают к 8 марта, пасхе, дню влюбленных и 1 сентября. Яйца дорожают к пасхе. Новогодние игрушки и елки дорожают у новому году. А после нового года не распроданные живые елки уже лежат никому не нужными. Яблоки дорожают к яблочному спасу, который будет через месяц.
261608341
Конституцию схавали, и яблоки по 200 схаваем. Теперь хоть камни с неба. #СпасибоПутинуЗаЭто
footballer12
Ну и третье, курс плавает, своих тыблок ещё нет в принципе, разве что где на юге и то только-только.
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