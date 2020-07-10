Яблоки в Петербурге к лету подорожали почти в два раза. ФАС попросила у ретейлеров разъяснений

Петербургское УФАС проверит обоснованность роста цен на яблоки в Северной столице. Как сообщили 10 июля в пресс-службе ведомства, в ходе ежедневного мониторинга стоимости социально значимых продуктов питания оно зафиксировало резкое подорожание продукта.



Если весной максимальная стоимость яблок в торговых сетях составляла 150 руб/кг, то на сегодняшний день она возросла до 250 руб/кг, сообщили в УФАС.



Антимонопольный орган направил запросы таким крупным ретейлерам, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «О’кей», «Лента», «Магнит», «Дикси», «Ашан». До 17 июля они должны сообщить о закупочной цене и цене, по которой плоды сортов «Гренни Смит», «Голден», «Гала», «Симиренко» продавались в магазинах с начала мая по начало июля. Также должно быть предоставлено и экономическое обоснование наценок на этот продукт.

