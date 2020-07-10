«Горэлектротранс» с понедельника возвращает обычный режим работы и шесть маршрутов. Четыре останутся под запретом

С 13 июля снова заработают шесть отмененных ранее троллейбусных и трамвайных маршрутов. Кроме того, теперь наземный транспорт заработает по довирусному режиму.



Как сообщает ГЭТ 10 июля, снова будут работать трамваи №№ А и 41 и троллейбусы №№ 1, 21, 24, 36. Одновременно продлевается работы всего парка предприятия: раньше, как и метро, он работал по укороченному графику (до 23:00). Теперь возвращается статус-кво. При этом по-прежнему будут закрыты маршруты трамвая № 56 и троллейбусов №№ 28, 33, 42. Напомним, ранее на этой неделе ГЭТ «разморозил» трамвай № 57 и троллейбус № 34.

