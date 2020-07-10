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10.07.2020 12:54
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«Горэлектротранс» с понедельника возвращает обычный режим работы и шесть маршрутов. Четыре останутся под запретом

С 13 июля снова заработают шесть отмененных ранее троллейбусных и трамвайных маршрутов. Кроме того, теперь наземный транспорт заработает по довирусному режиму.

Как сообщает ГЭТ 10 июля, снова будут работать трамваи №№ А и 41 и троллейбусы №№ 1, 21, 24, 36. Одновременно продлевается работы всего парка предприятия: раньше, как и метро, он работал по укороченному графику (до 23:00). Теперь возвращается статус-кво. При этом по-прежнему будут закрыты маршруты трамвая № 56 и троллейбусов №№ 28, 33, 42. Напомним, ранее на этой неделе ГЭТ «разморозил» трамвай № 57 и троллейбус № 34.

Напомним, более 200 коммерческих маршрутов и часть социальных Смольный отменил в апреле в связи с падением пассажиропотока и противовирусными ограничениями. С тех пор их восстанавливали партиями, по мере того как менялось содержание «ограничительного» 121-го постановления Смольного. В частности, 93 маршрута снова запустили 5 июня, еще несколько десятков — 15 июня.

Кроме того, был укорочен график метрополитена, станции перестали принимать пассажиров после 22:00. Со следующей недели это ограничение снимается, возвращается прежний режим работы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Michael_5e4cd31840823
А в чем смысл оставлять какие то маршруты под запретом? Там концентрация коронавируса выше или что?
sakorol
А,почему с понедельника?Сегодня пятница народ к выходным готовиться.Все у нас для людей.
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