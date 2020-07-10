«Горэлектротранс» с понедельника возвращает обычный режим работы и шесть маршрутов. Четыре останутся под запретом
С 13 июля снова заработают шесть отмененных ранее троллейбусных и трамвайных маршрутов. Кроме того, теперь наземный транспорт заработает по довирусному режиму.
Как сообщает ГЭТ 10 июля, снова будут работать трамваи №№ А и 41 и троллейбусы
Напомним, более 200 коммерческих маршрутов и часть социальных Смольный отменил в апреле в связи с падением пассажиропотока и противовирусными ограничениями. С тех пор их восстанавливали партиями, по мере того как менялось содержание «ограничительного» 121-го постановления Смольного. В частности, 93 маршрута снова запустили 5 июня, еще несколько десятков — 15 июня.
Кроме того, был укорочен график метрополитена, станции перестали принимать пассажиров после 22:00. Со следующей недели это ограничение снимается, возвращается прежний режим работы.