Суд по делу задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пройдёт в закрытом режиме. Фигурантам поступали угрозы

Суд по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого считают причастным к местной преступной группировке и убийствам предпринимателей в 2004–2005 годах, пройдёт в закрытом режиме. Рассмотреть вопрос об аресте в таком формате 10 июля попросил Следственный комитет.



«Ряд участников уголовного дела заявил о поступлении угроз их жизням, поэтому мы просим рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом судебном заседании, чтобы обеспечить безопасность в том числе самого обвиняемого», — приводит слова официального представителя ведомства ТАСС. Как при этом отметил Фургал, он не знает о произошедшем, на него давление не оказывалось.