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10.07.2020 12:50
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Суд по делу задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пройдёт в закрытом режиме. Фигурантам поступали угрозы

Суд по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого считают причастным к местной преступной группировке и убийствам предпринимателей в 2004–2005 годах, пройдёт в закрытом режиме. Рассмотреть вопрос об аресте в таком формате 10 июля попросил Следственный комитет.

«Ряд участников уголовного дела заявил о поступлении угроз их жизням, поэтому мы просим рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом судебном заседании, чтобы обеспечить безопасность в том числе самого обвиняемого», — приводит слова официального представителя ведомства ТАСС. Как при этом отметил Фургал, он не знает о произошедшем, на него давление не оказывалось.

Чиновник заявил, что вину не признаёт.

Как отмечает РБК, дело Фургала поручено старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР Юрию Буртовому. Специалист известен тем, что в 2015 году вызывал на допросы Михаила Ходорковского, а также занимался делом главы службы отдела безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина.

Как стало известно в пятницу, у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски «в квартирах, в гаражах, в машинах». Одновременно с Фургалом были задержаны действующие депутаты хабаровской Думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. Их подозревают в мошенничестве.

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Комментарии (2)

Печенеги и половцы
Если бы чудо случилось и всех заказчиков взяли, мы бы тогда жили в Прекрасной России настоящего). Почему он псевдогубернатор? Самый настоящий выбранный, более 70% за него проголосовали
Fantanka.ru
С моральной точки зрения заказывать, организовывать убийство - грех более тяжкий, чем просто самому убивать. Поэтому, наказание за пособничество, организацию таких преступлений должно быть самым суровым. А этот случайный «псевдо-губернатор» ни в прошлом , ни в будущем, уже не привнесёт в наше общество ничего полезного и доброго, хотя бы потому, что он просто не способен творить добро
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