На Малоохтинском из-за горящей постели погибла женщина

Четыре расчёта тушили квартиру, загоревшуюся под утро в Красногвардейском районе Петербурга. Несмотря на небольшую площадь пожара, без жертв не обошлось.

Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Малоохтинском проспекте, 94, поступил незадолго до половины пятого утра 10 июля. В одной из комнат трёхкомнатной квартиры загорелась постель, огонь перекинулся на обстановку. Общая площадь составила четыре квадратных метра.

Силами четырёх расчётов и 15 сотрудников пожар ликвидировали за час. Как уточнили в МЧС, скончалась женщина.