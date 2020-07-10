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10.07.2020 12:45
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На Малоохтинском из-за горящей постели погибла женщина

Четыре расчёта тушили квартиру, загоревшуюся под утро в Красногвардейском районе Петербурга. Несмотря на небольшую площадь пожара, без жертв не обошлось.

Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Малоохтинском проспекте, 94, поступил незадолго до половины пятого утра 10 июля. В одной из комнат трёхкомнатной квартиры загорелась постель, огонь перекинулся на обстановку. Общая площадь составила четыре квадратных метра.

Силами четырёх расчётов и 15 сотрудников пожар ликвидировали за час. Как уточнили в МЧС, скончалась женщина.

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Комментарии (2)

Vikilein
Не надо курить в постели. :((
2 ударная
из-за горящей постели... Гевалт!
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