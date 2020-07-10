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10.07.2020 12:31
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28 июля — онлайн бизнес-конференция «Лекарство от коронавируса»

Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Покупай у своих» проводит онлайн-конференцию для представителей малого и среднего бизнеса на тему: «Лекарство от коронавируса»

Приглашаем вас принять участие в обсуждении следующих вопросов:

  • Как изменился бизнес за время вынужденного простоя?
  • Закрытие торговых точек или переезд? Как изменится предложение на рынке недвижимости?
  • Стоит ли развивать новые направления, товары и услуги?
  • Как решить кадровые вопросы: сокращение или сохранение штата, мотивация персонала, дистанционная работа и сокращение фонда оплаты труда?
  • Банкротство: работает ли мораторий, как избежать и как правильно пройти процедуру?
  • Решение споров: как не довести дело до суда или выиграть, если до него все же дойдет?
  • Долги и кредиты: как вернуться с кредитных каникул и разобраться с долговой нагрузкой?
  • Как выполнить все требования для работы в новых условиях?
  • Как вернуть старых клиентов и привлечь новых?

Малый и средний бизнес за время кризиса столкнулись с самыми разными трудностями: вынужденный простой, рост кредитной нагрузки, сокращение штата, потеря клиентов. Участники проекта поделятся своими кейсами выхода из трудной ситуации и смогут задать вопросы юристам, представителям банковского сообщества и другим экспертам, готовым помочь бизнесу.

Приглашаются компании-участники проекта «Покупай у своих», а также юридические компании, банки, консалтинговые компании, брокеры коммерческой недвижимости и прочие компании, готовые предложить свою помощь малому и среднему бизнесу в сложившихся условиях.

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

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