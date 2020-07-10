28 июля — онлайн бизнес-конференция «Лекарство от коронавируса»
Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Покупай у своих» проводит онлайн-конференцию для представителей малого и среднего бизнеса на тему: «Лекарство от коронавируса»
Приглашаем вас принять участие в обсуждении следующих вопросов:
- Как изменился бизнес за время вынужденного простоя?
- Закрытие торговых точек или переезд? Как изменится предложение на рынке недвижимости?
- Стоит ли развивать новые направления, товары и услуги?
- Как решить кадровые вопросы: сокращение или сохранение штата, мотивация персонала, дистанционная работа и сокращение фонда оплаты труда?
- Банкротство: работает ли мораторий, как избежать и как правильно пройти процедуру?
- Решение споров: как не довести дело до суда или выиграть, если до него все же дойдет?
- Долги и кредиты: как вернуться с кредитных каникул и разобраться с долговой нагрузкой?
- Как выполнить все требования для работы в новых условиях?
- Как вернуть старых клиентов и привлечь новых?
Малый и средний бизнес за время кризиса столкнулись с самыми разными трудностями: вынужденный простой, рост кредитной нагрузки, сокращение штата, потеря клиентов. Участники проекта поделятся своими кейсами выхода из трудной ситуации и смогут задать вопросы юристам, представителям банковского сообщества и другим экспертам, готовым помочь бизнесу.
Приглашаются компании-участники проекта «Покупай у своих», а также юридические компании, банки, консалтинговые компании, брокеры коммерческой недвижимости и прочие компании, готовые предложить свою помощь малому и среднему бизнесу в сложившихся условиях.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru