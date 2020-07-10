28 июля — онлайн бизнес-конференция «Лекарство от коронавируса»

Малый и средний бизнес за время кризиса столкнулись с самыми разными трудностями: вынужденный простой, рост кредитной нагрузки, сокращение штата, потеря клиентов. Участники проекта поделятся своими кейсами выхода из трудной ситуации и смогут задать вопросы юристам, представителям банковского сообщества и другим экспертам, готовым помочь бизнесу.



Приглашаются компании-участники проекта «Покупай у своих», а также юридические компании, банки, консалтинговые компании, брокеры коммерческой недвижимости и прочие компании, готовые предложить свою помощь малому и среднему бизнесу в сложившихся условиях.



По вопросам участия обращаться:



Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru