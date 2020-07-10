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10.07.2020 12:33
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В Новом Уренгое выявили нелегальные коронавирусные обсерваторы

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа сообщило, что в регионе появились нелегальные обсерваторы для размещения прибывших работников.

«Обсервация (временная изоляция) запрещена в жилых и иных помещениях работников, не проживающих на территории ЯНАО и прибывших для выполнения работ, за исключением обсервации в местах, определённых органом местного самоуправления МО города Новый Уренгой. За время рейдов уже осмотрено 23 объекта, составлено три протокола и возбуждено три административных расследования по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», — сообщает 10 июля администрация региона.

Власти пообещали и дальше выявлять помещения, которые работодатели используют как обсерваторы для размещения работников. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

С начала пандемии в ЯНАО выявили уже 7547 случаев COVID-19, из которых 2575 приходится на Новый Уренгой.

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Комментарии (1)

pitmenspb
Право на изоляцию и ограничение свобод есть только у гос-ва.
Остальные могут только самоизолироваться - такие обсерваторы - надо было обозвать самоизоляторами.
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