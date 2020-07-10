В Новом Уренгое выявили нелегальные коронавирусные обсерваторы

«Обсервация (временная изоляция) запрещена в жилых и иных помещениях работников, не проживающих на территории ЯНАО и прибывших для выполнения работ, за исключением обсервации в местах, определённых органом местного самоуправления МО города Новый Уренгой. За время рейдов уже осмотрено 23 объекта, составлено три протокола и возбуждено три административных расследования по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», — сообщает 10 июля администрация региона.

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа сообщило, что в регионе появились нелегальные обсерваторы для размещения прибывших работников.

Власти пообещали и дальше выявлять помещения, которые работодатели используют как обсерваторы для размещения работников. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

С начала пандемии в ЯНАО выявили уже 7547 случаев COVID-19, из которых 2575 приходится на Новый Уренгой.