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10.07.2020 12:24
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В суде отрицают блокировку счетов Сафронова и его родственников

Счета журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и его родственников и знакомых никто не блокировал. Об этом 10 июля сообщили «Открытым медиа» в Лефортовском суде Москвы.

«Постановления об аресте или блокировке счетов Лефортовским районном судом не выносились», — заявил изданию представитель суда.

Напомним, ранее источник ТАСС сообщил, что якобы были заблокированы счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа.

Журналист Сафронов был задержан во вторник по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, он якобы «собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну». Чуть позже адвокаты уточнили, что Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, которые якобы действовали под руководством США. При этом, по уверениям главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в госкорпорации не сомневаются в порядочности журналиста. Доступа к закрытым данным во время работы там он не имел.

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Комментарии (2)

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Стало быть,ТАСС нужно привлекать за фейк?
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