В суде отрицают блокировку счетов Сафронова и его родственников

Счета журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и его родственников и знакомых никто не блокировал. Об этом 10 июля сообщили «Открытым медиа» в Лефортовском суде Москвы.



«Постановления об аресте или блокировке счетов Лефортовским районном судом не выносились», — заявил изданию представитель суда.



Напомним, ранее источник ТАСС сообщил, что якобы были заблокированы счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа.

