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10.07.2020 12:28
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Пожилой мужчина на «Ниве» сбил женщину на «зебре» набережной Обводного канала

Женщина-пешеход серьезно пострадала под колесами внедорожника в Московском районе Петербурга. Дорогу она переходила по «зебре».

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 10 июля в 9:42 у дома 72 по набережной Обводного канала 61-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», сбил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода женщину лет 35 на вид. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Судя по фото, опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», женщина попала под колеса «Нивы». Отметим, что на «Яндекс.Панорамах» на этом переходе есть пешеходный светофор.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (6)

260701831
Какой же он "пожилой"?! Даже не пенсионер!
260701831
Какой же он "пожилой"?! Даже и не пенсионер ещё!
local_5e4d8cf621bfb
Нерегулируемый переход вводит пешехода в заблуждение,что его обязательно пропустят.Иногда это приводит к разочарованию и больничной койке,бывает и хуже.То,что там зебра,вовсе не значит,что водитель видит знак,пешехода,готов притормозить и пропустить.
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