Женщина-пешеход серьезно пострадала под колесами внедорожника в Московском районе Петербурга. Дорогу она переходила по «зебре».



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 10 июля в 9:42 у дома 72 по набережной Обводного канала 61-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», сбил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода женщину лет 35 на вид. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Судя по фото, опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», женщина попала под колеса «Нивы». Отметим, что на «Яндекс.Панорамах» на этом переходе есть пешеходный светофор.