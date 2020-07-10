Пропаганда однополой любви в облаках. Петербуржцы заметили в небе редкое оптическое явление
Радужные облака увидела петербурженка Ирина в небе над Петербургом 10 июля. Снимками она поделилась с редакцией «Фонтанки». На кадрах видно, как белая вуаль на ярко-голубом фоне переливается спектральными цветами.
Как выяснилось, это оптическое явление довольно редкое. Когда солнце занимает определенное положение на небе и при этом спрятано за достаточно плотными облаками, то любое (прозрачное) облако, находящееся вблизи него, может окраситься в спектральные цвета. Это явление объясняется тем, что лучи света разных длин волн отклоняются по-разному, а значит, и свет этих волн приходит к наблюдателю с разных направлений.
Такие облака могут быть яркими, если капли облака одинакового размера.
На прошлой неделе глава Союза женщин России Екатерина Лахова разглядела пропаганду нетрадиционных ценностей среди детей в цветах мороженого «Радуга». Своими опасениями она поделилась с президентом Владимиром Путиным, который пообещал выстроить «неагрессивный» общественный контроль за подозрительными картинками. «Фонтанка» присмотрелась к петербургскому бизнесу, в названии и рекламе которого упоминается крамольная радуга.