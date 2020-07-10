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10.07.2020 12:38
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Пропаганда однополой любви в облаках. Петербуржцы заметили в небе редкое оптическое явление

Радужные облака увидела петербурженка Ирина в небе над Петербургом 10 июля. Снимками она поделилась с редакцией «Фонтанки». На кадрах видно, как белая вуаль на ярко-голубом фоне переливается спектральными цветами.

автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина

Как выяснилось, это оптическое явление довольно редкое. Когда солнце занимает определенное положение на небе и при этом спрятано за достаточно плотными облаками, то любое (прозрачное) облако, находящееся вблизи него, может окраситься в спектральные цвета. Это явление объясняется тем, что лучи света разных длин волн отклоняются по-разному, а значит, и свет этих волн приходит к наблюдателю с разных направлений.

Такие облака могут быть яркими, если капли облака одинакового размера.

На прошлой неделе глава Союза женщин России Екатерина Лахова разглядела пропаганду нетрадиционных ценностей среди детей в цветах мороженого «Радуга». Своими опасениями она поделилась с президентом Владимиром Путиным, который пообещал выстроить «неагрессивный» общественный контроль за подозрительными картинками. «Фонтанка» присмотрелась к петербургскому бизнесу, в названии и рекламе которого упоминается крамольная радуга.

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Комментарии (20)

261782811
На Луну тоже нельзя смотреть потому что она голубая . Даже Боря Моисеев поёт про голубую Луну . А это пропаганда .
pitmenspb
За статейную глупость выдают призы журналистам - какую-нибудь малиновую калошу или стульчак от унитаза?
автора статьи этим надо наградить.
hedgehog_
у гомосеков флаг шесть цветов. он только отдаленно напоминает радугу. так что нечего тут.
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