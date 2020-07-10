Иди своей дорогой, сталкер. В ямальскую тундру для поиска контактных выпустят проводника в противочумном костюме
Первый случай коронавируса выявлен в тундре Ямальского района. Об этом 10 июля сообщила руководитель окружного оперштаба Татьяна Бучкова. Она отметила, что цепочка передачи инфекции уже известна.
«Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре (Яр-Сале), в домашнем очаге у которых затем был подтвержден коронавирус. Сегодня он находится в обсерваторе Салехарда. Его тест на коронавирус эпидемиологи пока считают сомнительным, — цитирует Бучкову Znak. — Известны все, с кем контактировал в тундре заболевший. У людей отобрали анализы. Симптомы ОРВИ и подтвержденный положительный тест на коронавирус пока имеется только у одного контактного».
Всех контактных вертолётом будут доставлять в Салехард и помещать в обсерватор. Администрация района выделяет проводника, владеющего ненецким языком и знающего местонахождение людей в тундре. Его обеспечат противочумным костюмом и средствами защиты.
За сутки в ЯНАО выявлено 208 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период — 7547). Выздоровели 96 человек (всего — 2 936). В госпиталях находятся 967 человек.