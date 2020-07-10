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10.07.2020 12:14
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Иди своей дорогой, сталкер. В ямальскую тундру для поиска контактных выпустят проводника в противочумном костюме

Первый случай коронавируса выявлен в тундре Ямальского района. Об этом 10 июля сообщила руководитель окружного оперштаба Татьяна Бучкова. Она отметила, что цепочка передачи инфекции уже известна.

«Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре (Яр-Сале), в домашнем очаге у которых затем был подтвержден коронавирус. Сегодня он находится в обсерваторе Салехарда. Его тест на коронавирус эпидемиологи пока считают сомнительным, — цитирует Бучкову Znak. — Известны все, с кем контактировал в тундре заболевший. У людей отобрали анализы. Симптомы ОРВИ и подтвержденный положительный тест на коронавирус пока имеется только у одного контактного».

Всех контактных вертолётом будут доставлять в Салехард и помещать в обсерватор. Администрация района выделяет проводника, владеющего ненецким языком и знающего местонахождение людей в тундре. Его обеспечат противочумным костюмом и средствами защиты.

За сутки в ЯНАО выявлено 208 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период — 7547). Выздоровели 96 человек (всего — 2 936). В госпиталях находятся 967 человек.

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Комментарии (2)

mjaroslav
Я конечно понимаю, что термин "Противочумный костюм" - это устоявшееся название для костюма биологической защиты. Но всё-таки воображение рисует сюрреалистический портрет жителя крайнего севера в костюме чумного доктора - Широкополая шляпа, маска-клюв, кожаный плащ до пят и багор для стаскивания трупов...
Vurgagain
"У людей отобрали анализы."
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