Иди своей дорогой, сталкер. В ямальскую тундру для поиска контактных выпустят проводника в противочумном костюме

Первый случай коронавируса выявлен в тундре Ямальского района. Об этом 10 июля сообщила руководитель окружного оперштаба Татьяна Бучкова. Она отметила, что цепочка передачи инфекции уже известна.



«Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре (Яр-Сале), в домашнем очаге у которых затем был подтвержден коронавирус. Сегодня он находится в обсерваторе Салехарда. Его тест на коронавирус эпидемиологи пока считают сомнительным, — цитирует Бучкову Znak. — Известны все, с кем контактировал в тундре заболевший. У людей отобрали анализы. Симптомы ОРВИ и подтвержденный положительный тест на коронавирус пока имеется только у одного контактного».

