«75 % продолжат работать». Депутаты обзвонили «приговоренные бары» и считают, что опасность им не грозит

Ранее группа петербургских рестораторов направила петицию в адрес губернатора Петербурга и спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова, в котором привела список 100 заведений, которые могут прекратить работу в случае принятия закона, ужесточающего правила продажи алкоголя в общепите в жилых домах. Но на момент третьего чтения депутаты с ним ознакомиться не успели — и приняли закон .

Большинство петербургских мини-баров смогут продолжить работу после принятия закона о «наливайках», считает его автор, депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок. «Список 100», который активно распространяется в средствах массовой информации, от объективности и достоверности далёк», — заявил он 10 июля «Фонтанке».

Получив петицию, депутаты связались с 80 % управляющих указанных точек и выяснили, что 75 % баров, кафе и ресторанов продолжат работать. «В большинстве заведений площадь зала обслуживания и так превышает 50 квадратов. Ещё четверть заведений могут и, как говорят сами управляющие, готовы изменить схему помещения — общая площадь заведения позволяет увеличить площадь зала обслуживания», — сказал Денис Четырбок.



Есть случаи, когда владельцы точек не знают, как правильно рассчитать площадь зала обслуживания, и не включают в неё, к примеру, барную стойку, что неверно. Также в списке оказались заведения, которые не являются точкой общепита либо уже закрыты. «А есть и такие случаи, когда заведение расположено в нежилом здании, поэтому под действие закона оно никак не попадает», — отметил парламентарий.



Денис Четырбок также подчеркнул, что до вступления закона в силу у предпринимателей есть почти полгода, «чтобы разобраться в каждой конкретной ситуации отдельно». «И мы, и сами предприниматели заинтересованы в том, чтобы приличные заведения сохранились и продолжили работать», — заключил он.

