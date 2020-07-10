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10.07.2020 12:04
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Юный вратарь «Ростова» Денис Попов, ставший героем матча с «Сочи», отказался от бесплатных поездок на такси в пользу благотворительности

Вратарь футбольного клуба «Ростов» Денис Попов отказался от бесплатных поездок на такси, которые ему подарили за выдающуюся игру в матче против «Сочи». Об этом юный спортсмен рассказал у себя в «Инстаграме» 10 июля.

«Спасибо им за такое предложение. Но я свое еще заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает «Фонд Хабенского», — написал Попов.

Напомним, из-за карантина по коронавирусу основному составу «Ростова» пришлось уйти на карантин. «Сочи» отказался переность игру. Тогда «Ростов» отправил на матч 17-летних футболистов. В результате «Сочи» выиграл 10:1. Несмотря на это, вратарь Денис Попов сумел поразить всех своей игрой, отбив 15 ударов по воротам.

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Комментарии (3)

Наталья Птицына
Парень большой молодец! Удачи ему!
Brandora
Так поездки или деньги?
Так-то поездки подопечным фонда тоже нужны, поездки из дома в больницу и обратно. Получил в подарок поездки - говорит о дентгах.
Опять какая-то двойственность, неточность, непонятка.
Ну почему в таком деле как благотворительность на каждом шагу что-то двойственное. Почему не сказать "эти поездки нужны ребятам больше чем мне", если это осознанный гуманный шаг?
PapaKarLo_
молодец паренек! Если голова не закружится, дай бог, будет большим вратарем...
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