Юный вратарь «Ростова» Денис Попов, ставший героем матча с «Сочи», отказался от бесплатных поездок на такси в пользу благотворительности

Вратарь футбольного клуба «Ростов» Денис Попов отказался от бесплатных поездок на такси, которые ему подарили за выдающуюся игру в матче против «Сочи». Об этом юный спортсмен рассказал у себя в «Инстаграме» 10 июля.



«Спасибо им за такое предложение. Но я свое еще заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает «Фонд Хабенского», — написал Попов.

Напомним, из-за карантина по коронавирусу основному составу «Ростова» пришлось уйти на карантин. «Сочи» отказался переность игру. Тогда «Ростов» отправил на матч 17-летних футболистов. В результате «Сочи» выиграл 10:1. Несмотря на это, вратарь Денис Попов сумел поразить всех своей игрой, отбив 15 ударов по воротам.