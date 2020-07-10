Рейс из Москвы в Пекин запретили из-за коронавирусных пассажиров

Авиакомпания Air China решила пока убрать из списка своих полетов рейс CA910, связывающий российскую и китайскую столицы.



«Маршрут Air China между Москвой и Пекином закрыт на одну неделю из-за того, что у пассажиров на недавнем рейсе тест на COVID-19 дал положительный результат», — об этом 10 июля сообщает Управление гражданской авиации Китая.



В ведомстве подчеркнули, что новые правила пассажирских авиаперевозок требуют от авиакомпаний приостановить полеты на неделю, если у пяти пассажиров найден коронавирус. Если число зараженных превышает 10, то перевозчик приостанавливает полеты на четыре недели.

