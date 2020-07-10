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10.07.2020 11:54
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Рейс из Москвы в Пекин запретили из-за коронавирусных пассажиров

Авиакомпания Air China решила пока убрать из списка своих полетов рейс CA910, связывающий российскую и китайскую столицы.

«Маршрут Air China между Москвой и Пекином закрыт на одну неделю из-за того, что у пассажиров на недавнем рейсе тест на COVID-19 дал положительный результат», — об этом 10 июля сообщает Управление гражданской авиации Китая.

В ведомстве подчеркнули, что новые правила пассажирских авиаперевозок требуют от авиакомпаний приостановить полеты на неделю, если у пяти пассажиров найден коронавирус. Если число зараженных превышает 10, то перевозчик приостанавливает полеты на четыре недели.

На рейсе CA910 из Москвы 4 июля COVID-19 нашли у «более чем пяти пассажиров». Гражданство заразившихся не называется.

В начале июня Китай ослабил коронавирусные ограничения, касающиеся международных пассажирских рейсов.

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Комментарии (3)

viking_23
Я не понял, они что у всех пассажиров берут тест? у пассажиров со стороны Китая?
Алекс99
Вот что мне нравится в Китае, Сингапуре и Израиле — очень четко разработанные противоэпидемиологические инструкции и для всех ведомств, и для населения. Почувствуйте разницу, что называется.
pitmenspb
К нам и от нас летать опасно, вирусная активность в одной Москве выше чем во всем Китае вместе взятом.
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