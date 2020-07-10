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10.07.2020 11:59
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Пирс речного яхт-клуба на Петровской косе за ночь потерял дверь. На месте ждут правоохранителей

В Петербурге на территории Речного яхт-клуба профсоюзов Федеральная служба судебных приставов опечатала проход к одному из пирсов, вдоль которого стоят яхты. 10 июля неизвестные лица решили проблему кардинально — сняли дверь калитки, сообщает корреспондент «Фонтанки».

По словам яхтсменов, проход на пирс, где стоят яхты, управление ФССП по Петербургу опечатало накануне. На следующий день проход к плавсредствам был освобожден: неизвестные демонтировали дверь калитки. Присутствующие сотрудники ФССП подтвердили, что в этом случае обязаны вызвать полицию.

автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Напомним, речной яхт-клуб получил требование освободить акваторию по решению Арбитражного суда, вступившему в силу еще в сентябре 2011 года.

Яхтсмены, которые базируются на косе, рассказали корреспонденту, что фактически оказались заложниками ситуации. Сниматься с парковки просто некуда: стоянки всех работающих в городе яхт-клубов переполнены.

Напомним, что учредителем яхт-клуба является Ленинградская федерация профсоюзов. Осенью 2019 года Заксобрание Петербурга создало рабочую группу, которая должна изучить работу организации. Парламент и представители организации обменялись рядом резких заявлений.

автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

prosto262130721
Решение об освобождении акватории принято судом в 2011 году, а опечатали калитку лишь сейчас? Чудны дела твои, ФССП!
Danik
Застроят и яхтклуб! Был там недавно. Просто позорище какое-то! Все в домах. Из места - конфетки для города и горожан намечается, а по факту уже получилась, хорошая кормушка для чинуш и застройщиков. Они превратили земли города, который им не принадлежит, в бабло в своем кармане!!! Загадили весь город паршивым новоделом без ума и мысли. Никаких сил нет смотреть как уничтожают красивый город и превращают его в спальники. Парки, сады, причалы,.... застраивается ФСЕ!
incandescent
Эту решётку можно спокойно облезть, если можно так выразиться, справа или слева. Ломать-то зачем?
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