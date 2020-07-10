По словам яхтсменов, проход на пирс, где стоят яхты, управление ФССП по Петербургу опечатало накануне. На следующий день проход к плавсредствам был освобожден: неизвестные демонтировали дверь калитки. Присутствующие сотрудники ФССП подтвердили, что в этом случае обязаны вызвать полицию.

В Петербурге на территории Речного яхт-клуба профсоюзов Федеральная служба судебных приставов опечатала проход к одному из пирсов, вдоль которого стоят яхты. 10 июля неизвестные лица решили проблему кардинально — сняли дверь калитки, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Напомним, речной яхт-клуб получил требование освободить акваторию по решению Арбитражного суда, вступившему в силу еще в сентябре 2011 года.



Яхтсмены, которые базируются на косе, рассказали корреспонденту, что фактически оказались заложниками ситуации. Сниматься с парковки просто некуда: стоянки всех работающих в городе яхт-клубов переполнены.



Напомним, что учредителем яхт-клуба является Ленинградская федерация профсоюзов. Осенью 2019 года Заксобрание Петербурга создало рабочую группу, которая должна изучить работу организации. Парламент и представители организации обменялись рядом резких заявлений.