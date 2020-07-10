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10.07.2020 11:45
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Подозреваемых в поджоге машин на Кондратьевском задержали. Один устраивал пожар, двое ждали в машине

В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля в Калининском районе 5 июля. От огня тогда пострадали шесть машин, четыре из них сгорели.

Пожар произошел около трех часов ночи 5 июля у дома 68, корпус 4, по Кондратьевскому проспекту. По записи с камер полиция быстро определила, что имел место поджог. Неизвестный подпалил автомобиль Mercedes-Benz E200, принадлежащий жительнице одного из близстоящих домов. Кроме него, сгорели стоявшие рядом автомобили Opel Corsa, Renault Sandero и Skoda Fabia, а также оплавились Hyundai и Citroen. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).

Как стало известно «Фонтанке», 9 июля в начале четвертого часа утра у дома 24 по Конной улице сотрудники уголовного розыска и полиции Калининского района при содействии бойцов СОБР Росгвардии задержали троих подозреваемых — мужчин 33, 53 и 67 лет. Двое имеют судимость, одного из них судили шесть раз, причем три — еще в СССР.

Полицейские установили, что задержанные заранее узнали время и место парковки Mercedes-Benz E200 и приехали туда на арендованном автомобиле Skoda Rapid. 53-летний мужчина поджег «Мерседес» с помощью заранее подготовленной бутылки с горючим, после чего все трое скрылись с места происшествия.

Поджигателя задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, остальных опросили в качестве свидетелей. Причины и мотивы поджога устанавливаются.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 

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Комментарии (4)

Sibir_5e4d67bbb7aea
а другие дураки паркуют машины на газонах, тротуарах и детских площадках...
Петр Петров
Одна дура не платит по долгам, а соседи из за нее страдают
DEMOMON
Вот и чудненько. Упарятся платить. Дурачьё.
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