Подозреваемых в поджоге машин на Кондратьевском задержали. Один устраивал пожар, двое ждали в машине
В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля в Калининском районе 5 июля. От огня тогда пострадали шесть машин, четыре из них сгорели.
Пожар произошел около трех часов ночи 5 июля у дома 68, корпус 4, по Кондратьевскому проспекту. По записи с камер полиция быстро определила, что имел место поджог. Неизвестный подпалил автомобиль Mercedes-Benz E200, принадлежащий жительнице одного из близстоящих домов. Кроме него, сгорели стоявшие рядом автомобили Opel Corsa, Renault Sandero и Skoda Fabia, а также оплавились Hyundai и Citroen. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).
Как стало известно «Фонтанке», 9 июля в начале четвертого часа утра у дома 24 по Конной улице сотрудники уголовного розыска и полиции Калининского района при содействии бойцов СОБР Росгвардии задержали троих подозреваемых — мужчин 33, 53 и 67 лет. Двое имеют судимость, одного из них судили шесть раз, причем три — еще в СССР.
Полицейские установили, что задержанные заранее узнали время и место парковки Mercedes-Benz E200 и приехали туда на арендованном автомобиле Skoda Rapid. 53-летний мужчина поджег «Мерседес» с помощью заранее подготовленной бутылки с горючим, после чего все трое скрылись с места происшествия.
Поджигателя задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, остальных опросили в качестве свидетелей. Причины и мотивы поджога устанавливаются.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу