В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля в Калининском районе 5 июля. От огня тогда пострадали шесть машин, четыре из них сгорели.



Пожар произошел около трех часов ночи 5 июля у дома 68, корпус 4, по Кондратьевскому проспекту. По записи с камер полиция быстро определила, что имел место поджог. Неизвестный подпалил автомобиль Mercedes-Benz E200, принадлежащий жительнице одного из близстоящих домов. Кроме него, сгорели стоявшие рядом автомобили Opel Corsa, Renault Sandero и Skoda Fabia, а также оплавились Hyundai и Citroen. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).