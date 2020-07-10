Принятие поправок к Конституции заставило Драчева уйти в отставку с поста президента СБР
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев ушел в отставку. Как сообщает пресс-служба СБР в пятницу, 10 июля, Драчеву придется больше времени уделять своей работе в Государственной думе.
«На сегодняшний день, после принятия поправок к Конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи с принятыми поправками. Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе», — говорится в официальном заявлении Драчева.
При этом он отметил, что, возглавляя СБР два года, много сделал на благо развития своего любимого спорта. Также он пообещал помогать своему преемнику. Выборы президента СБР должны состояться в субботу, 11 июля. После сложения полномочий Драчева единственным кандидатом остался двукратный призер Олимпиады Виктор Майгуров.
Ранее президент петербургской федерации биатлона Владимир Васильев в интервью «Фонтанке» рассказывал, почему два года правления Драчева в СБР были провалом.