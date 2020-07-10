Принятие поправок к Конституции заставило Драчева уйти в отставку с поста президента СБР

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев ушел в отставку. Как сообщает пресс-служба СБР в пятницу, 10 июля, Драчеву придется больше времени уделять своей работе в Государственной думе.



«На сегодняшний день, после принятия поправок к Конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи с принятыми поправками. Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе», — говорится в официальном заявлении Драчева.

