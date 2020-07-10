«Фонтанка» приглашает на онлайн-семинар «Присоединение к электросетям — упрощение процедуры в вопросах и ответах»
15 июля на онлайн-семинаре специалисты «Россети Ленэнерго» расскажут об изменениях в процедуре присоединения к сетям (12+). Приглашаем читателей «Фонтанки» заранее задавать вопросы.
С 1 июля изменился порядок технологического присоединения к сетям «Россети Ленэнерго» для физических и юридических лиц. 15 июля представители компании ответят на вопросы, возникающие у потребителей в связи с нововведениями.
Изменения коснулись технологического присоединения физических лиц с заявкой на максимальную мощность до 15 кВт и юридических лиц или индивидуальных предпринимателей — до 150 кВт по 3 категории надежности электроснабжения.
Главное новшество — в упрощении процедуры заключения договора: это происходит путем направления сетевой компанией счета в адрес заявителя и оплаты его заявителем. Весь документооборот между заявителем и сетевой организацией будет перенесен в онлайн — от подачи заявки на технологическое присоединение до заключения и исполнения договора. Все операции осуществляются через личный кабинет клиента «Россети Ленэнерго».
Документы подписываются электронной подписью. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета энергии будет осуществляться за счет сетевой организации, акт технологического присоединения заявителю подписывать теперь не нужно.
Если у вас есть вопросы о том, как подать заявку, сколько времени потребуется для подключения, какие трудности могут возникнуть в процессе, какие необходимо предоставлять документы и т.п., задать их можно, заполнив форму обратной связи.
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15 июля на вопросы читателей ответят Александр Пятигор, заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» и Наталия Яковлева, заместитель генерального директора по технологическому присоединению АО «Энергосервисная компания Ленэнерго».
Все ответы можно будет прочитать на «Фонтанке».