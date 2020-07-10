В Госдуме предложили создать спецфонд для выплаты алиментов во время эпидемии коронавируса

О необходимости создания специального фонда для того, чтобы государство могло взять на себя выплату алиментов за родителей, которые не в состоянии делать это самостоятельно из-за пандемии коронавируса, заявили в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом 10 июля сообщила член комитета Валентина Миронова.



«Выполнять алиментные обязательства нужно. Чтобы государство взяло на себя вот такие обязательства в период пандемии, я думаю, что здесь речь идет о том алиментном фонде, о создании которого говорит наш комитет», — сказала Миронова РИА Новости.

