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10.07.2020 10:00
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В Госдуме предложили создать спецфонд для выплаты алиментов во время эпидемии коронавируса

О необходимости создания специального фонда для того, чтобы государство могло взять на себя выплату алиментов за родителей, которые не в состоянии делать это самостоятельно из-за пандемии коронавируса, заявили в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом 10 июля сообщила член комитета Валентина Миронова.

«Выполнять алиментные обязательства нужно. Чтобы государство взяло на себя вот такие обязательства в период пандемии, я думаю, что здесь речь идет о том алиментном фонде, о создании которого говорит наш комитет», — сказала Миронова РИА Новости.

По задумке комитета, средства будут выплачиваться семьям из фонда, а затем взыскиваться с того родителя, который должен был платить алименты.

Миронова сообщила, что обсудит этот вопрос с коллегами, и, «возможно, созреет что-то серьезное, четкое, внятное», что позволит приблизиться к разработке соответствующего законопроекта. Депутат отметила, что для этого необходимо согласие правительства, так как здесь присутствует финансовая составляющая.

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