Ритуальное хождение по перекрёсткам стоило петербурженке почти миллион. Порча исчезла вместе с деньгами

Почти миллион рублей наличными забрали у пожилой жительницы Выборгского района две целительницы после встречи на улице. Деньги женщина вынесла им по собственной воле в надежде на излечение от неведомой хвори, но эффект почувствовать не успела. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июля, незнакомки исчезли раньше завершения обряда снятия порчи.

О потере 900 тысяч 80-летняя горожанка заявила поздним вечером накануне. В ответ на расспросы вспомнила, как рядом с метро «Проспект Просвещения» днём к ней подошли две представительницы кочевого народа в ярких одеждах, предложили помощь в снятии порчи и попросили пенсионерку показать все наличные. С собой денег у той не было, но петербурженка не стушевалась: поднялась в квартиру на улице Руднёва, 21, и вынесла пачку денег.