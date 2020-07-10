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10.07.2020 09:56
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Ритуальное хождение по перекрёсткам стоило петербурженке почти миллион. Порча исчезла вместе с деньгами

Почти миллион рублей наличными забрали у пожилой жительницы Выборгского района две целительницы после встречи на улице. Деньги женщина вынесла им по собственной воле в надежде на излечение от неведомой хвори, но эффект почувствовать не успела. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июля, незнакомки исчезли раньше завершения обряда снятия порчи.

О потере 900 тысяч 80-летняя горожанка заявила поздним вечером накануне. В ответ на расспросы вспомнила, как рядом с метро «Проспект Просвещения» днём к ней подошли две представительницы кочевого народа в ярких одеждах, предложили помощь в снятии порчи и попросили пенсионерку показать все наличные. С собой денег у той не было, но петербурженка не стушевалась: поднялась в квартиру на улице Руднёва, 21, и вынесла пачку денег.

Незнакомки наличные взяли и сказали, что для полного излечения женщине нужно дойти до ближайшего перекрёстка и сразу же вернуться обратно. Когда доверчивая дама задание выполнила, на месте целительниц не оказалось.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце июня полиция уже задержала ведунью, которая обещала снять порчу жительнице Фрунзенского района. Колдунью-мошенницу нашли спустя полгода розыска.

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