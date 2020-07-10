Валюта, ключи от «Мерседеса» и бриллианты. Форточники удачно залезли в квартиру на Горной улице

Неизвестные украли у 53-летней петербурженки ключи от «Мерседеса», валюту и кольцо с бриллиантами. Квартиру они посетили, когда хозяйки не было дома. В двушку на Горной улице, 1, залезли через окно.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июля, заявление об исчезновении ценностей из комнат на первом этаже многоэтажки в Приморском районе женщина подала в полицию накануне днём. В списке пропавшего, помимо кольца и ключей от машины, также значились 5000 рублей наличными и 40 долларов США. Общий ущерб оценили в 110 тысяч рублей.

