На Чукотке женщина две недели выживала в тундре, питаясь растениями

На Чукотке женщина две недели бродила по тундре, питаясь растениями. Об этом 10 июля сообщает национальный парк «Берингия», сотрудники которого обнаружили пропавшую 35-летнюю жительницу села Янракыннот.



«В бухте Румилет вдали от дорог и населённых пунктов сотрудники парка в бинокль заметили движущуюся точку. Сначала показалось — зверь, но при ближайшем рассмотрении поняли — человек. Силуэт женский, движется очень медленно, еле-еле. Женщина очень ослабла, всё это время она шла одна по тундре, по её словам, питалась растениями», — говорится в сообщении.

