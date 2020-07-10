На Чукотке женщина две недели выживала в тундре, питаясь растениями
На Чукотке женщина две недели бродила по тундре, питаясь растениями. Об этом 10 июля сообщает национальный парк «Берингия», сотрудники которого обнаружили пропавшую 35-летнюю жительницу села Янракыннот.
«В бухте Румилет вдали от дорог и населённых пунктов сотрудники парка в бинокль заметили движущуюся точку. Сначала показалось — зверь, но при ближайшем рассмотрении поняли — человек. Силуэт женский, движется очень медленно, еле-еле. Женщина очень ослабла, всё это время она шла одна по тундре, по её словам, питалась растениями», — говорится в сообщении.
Сотрудники парка доставили женщину в полицейский участок посёлка Провидения. И отметили, что женщине очень повезло, поскольку до ближайшего населённого пункта Новое Чаплино — около 20 километров.
Обстоятельства, по которым женщина провела в тундре две недели, не уточняются.
Национальный парк «Берингия» учрежден в 2013 году. Он является самой восточной природоохранной территорией России и расположен на Чукотском полуострове. Крайняя восточная точка России Мыс Дежнёва находится на территории парка. Регион Берингова пролива является своеобразным миграционным коридором птиц, морских и животных из разных точек планеты. В нацпарке обитают бурый и белый медведи, якутский снежный баран, полярный волк. В прибрежной зоне — тихоокеанский морж, несколько видов тюленей и сивучи, в акватории отмечаются свыше 10 видов китообразных.