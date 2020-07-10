FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
70.88р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.07.2020 09:28
2
Печать

На Чукотке женщина две недели выживала в тундре, питаясь растениями

На Чукотке женщина две недели бродила по тундре, питаясь растениями. Об этом 10 июля сообщает национальный парк «Берингия», сотрудники которого обнаружили пропавшую 35-летнюю жительницу села Янракыннот.

«В бухте Румилет вдали от дорог и населённых пунктов сотрудники парка в бинокль заметили движущуюся точку. Сначала показалось — зверь, но при ближайшем рассмотрении поняли — человек. Силуэт женский, движется очень медленно, еле-еле. Женщина очень ослабла, всё это время она шла одна по тундре, по её словам, питалась растениями», — говорится в сообщении.

Сотрудники парка доставили женщину в полицейский участок посёлка Провидения. И отметили, что женщине очень повезло, поскольку до ближайшего населённого пункта Новое Чаплино — около 20 километров.

Обстоятельства, по которым женщина провела в тундре две недели, не уточняются.

Национальный парк «Берингия» учрежден в 2013 году. Он является самой восточной природоохранной территорией России и расположен на Чукотском полуострове. Крайняя восточная точка России Мыс Дежнёва находится на территории парка. Регион Берингова пролива является своеобразным миграционным коридором птиц, морских и животных из разных точек планеты. В нацпарке обитают бурый и белый медведи, якутский снежный баран, полярный волк. В прибрежной зоне — тихоокеанский морж, несколько видов тюленей и сивучи, в акватории отмечаются свыше 10 видов китообразных.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

gencon
Есть семьи в России, которые живут хуже этой тёти в тундре...... и ничего. Голосуют за поправки
Cashmare
женщина, невесть откуда взявшаяся и непонятно как выжившая в тундре, попадает в поселок со знаковым названием "Провидение"... прям начало сценария для фильма про нашествие демонических сил
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний