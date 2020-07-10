Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 10 июля около полуночи на Комсомольской площади, 3 (Кировский район), 20-летний парень на ВАЗ-21099 сбил 40-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на роликах. Мужчина получил травмы средней тяжести.

Несколько серьёзных ДТП — наездов автотранспорта на людей — произошло в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последние часы.

За два часа до этого ДТП в Мурино (Всеволожский район) на Воронцовском бульваре 29-летний водитель «Фольксвагена Поло» совершил наезд на 7-летнего ребёнка, который выскочил на проезжую часть из-за припаркованных машин. Он был без сопровождения взрослых. Ребёнок получил, по предварительным данным УГИБДД, травмы средней тяжести.

Ещё один ребёнок пострадал в городе Отрадное Кировского района области. Около 19:30 9 июля на улице Клубной, 2, девочка 2010 года рождения попала под колёса «Дэу Нексии», которой управлял 37-летний мужчина. По предварительной информации УГИБДД, девочка на велосипеде пересекала перекрёсток двух проездов во дворе. Её госпитализировали с травмами в удовлетворительном состоянии.