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10.07.2020 09:00
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В Петербурге и области в ДТП пострадали маленький ребёнок, роллер и девочка-велосипедистка

Несколько серьёзных ДТП — наездов автотранспорта на людей — произошло в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последние часы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 10 июля около полуночи на Комсомольской площади, 3 (Кировский район), 20-летний парень на ВАЗ-21099 сбил 40-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на роликах. Мужчина получил травмы средней тяжести.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Фотографию с места происшествия публиковали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Там лежал мужчина без движения», — отмечали подписчики.

За два часа до этого ДТП в Мурино (Всеволожский район) на Воронцовском бульваре 29-летний водитель «Фольксвагена Поло» совершил наезд на 7-летнего ребёнка, который выскочил на проезжую часть из-за припаркованных машин. Он был без сопровождения взрослых. Ребёнок получил, по предварительным данным УГИБДД, травмы средней тяжести.

Ещё один ребёнок пострадал в городе Отрадное Кировского района области. Около 19:30 9 июля на улице Клубной, 2, девочка 2010 года рождения попала под колёса «Дэу Нексии», которой управлял 37-летний мужчина. По предварительной информации УГИБДД, девочка на велосипеде пересекала перекрёсток двух проездов во дворе. Её госпитализировали с травмами в удовлетворительном состоянии.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (1)

dragvs
"пересекала перекрёсток двух проездов во дворе" - другими словами девочка просто каталась на велосипеде во дворе своего дома.
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