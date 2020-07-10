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10.07.2020 08:19
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Огонь уничтожил «Тойоту» на Савушкина, соседнюю машину удалось спасти

В Приморском районе Петербурга выдалась горячая ночка: и потоп, и пожар.

На улице Савушкина, 128, около 1:35 загорелся автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам читательницы «Фонтанки» Дарины, это был поджог.

Фото: Читательница «Фонтанки» Дарина
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

По данным городского ГУ МЧС, вызов на Савушкина поступил 10 июля в 1:39. Полыхала «Тойота» – она в итоге выгорела по всей площади. Соседний автомобиль – ТагАЗ – удалось спасти, у него только оплавился бампер. Девять сотрудников МЧС на двух машинах ликвидировали пожар в 2:19.

«Сведения о пострадавших не поступали», – отмечается в сообщении.

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Комментарии (1)

Serg_I
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