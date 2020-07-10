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10.07.2020 08:14
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Коронавирусом в мире за сутки заразились больше 220 тысяч человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 10 июля превысило 12,2 миллиона человек в 188 странах. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По подсчетам проекта, в мире заражены 12 265 370 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 226 тысяч.

На первом месте по числу заболевших США, где число зараженных превышает 3,1 миллиона. На втором месте находится Бразилия с 1,75 миллиона инфицированных, Индия на третьем месте с 793,7 тысячи заболевших. Россия с 706,2 тысячи инфицированных на четвертом месте.

За весь период пандемии скончались 554 360 инфицированных, более 6,7 миллиона человек выздоровели.

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Комментарии (2)

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Фонтанка, следуя вашему вранью, вы там уже все должны были передохнуть. Хватит, врать. Вам самим не стыдно врать, на такую широкую аудиторию?. Или бабло за вранье о короне затмило вашу совесть?
Вася ПУПКИН
Задолжали ваши ковидные новости
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