FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
70.88р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.07.2020 07:53
0
Печать

Старая Деревня стала новой Венецией: ночью дорога превратилась в реку с фонтаном

Течь на водопроводе ночью 10 июля привела к затоплению проезжей часть на Стародеревенской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Аварийные работы в разгаре, проезд транспорта обеспечен.

Из-за прорыва на Стародеревенской, 6, холодная вода залила весь участок дороги от Школьной улицы до улицы Савушкина, сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В кадр очевидца попал даже «фонтан».

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Фонтанке» пояснили, что заявка на вытекание поступила на горячую линию предприятия около 1:30. Оперативно прибывшие на место бригады водоснабжения и водоотведения выявили течь на водоводе диаметром 1000 мм, в 2:50 вытекание локализовали.

Воду с проезжей части откачала спецтехника, движение по дороге не ограничено. Абонентов от водоснабжения не отключали.

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний