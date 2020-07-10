Старая Деревня стала новой Венецией: ночью дорога превратилась в реку с фонтаном
Течь на водопроводе ночью 10 июля привела к затоплению проезжей часть на Стародеревенской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Аварийные работы в разгаре, проезд транспорта обеспечен.
Из-за прорыва на Стародеревенской, 6, холодная вода залила весь участок дороги от Школьной улицы до улицы Савушкина, сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В кадр очевидца попал даже «фонтан».
В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Фонтанке» пояснили, что заявка на вытекание поступила на горячую линию предприятия около 1:30. Оперативно прибывшие на место бригады водоснабжения и водоотведения выявили течь на водоводе диаметром 1000 мм, в 2:50 вытекание локализовали.
Воду с проезжей части откачала спецтехника, движение по дороге не ограничено. Абонентов от водоснабжения не отключали.