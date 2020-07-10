FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
70.88р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.07.2020 07:46
0
Печать

В ЛДПР заявили об обысках у членов партии в Хабаровском крае

Обыски прошли у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае, включая губернатора Сергея Фургала, сообщил журналистам лидер фракции ЛДПР в Хабаровской краевой думе Сергей Зюбр.

«Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Знаем, что сегодня они (два депутата - ред.) находятся в ИВС, и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту. Я знаю, что у двух депутатов, у трех членов партии – фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски», - сказал Зюбр 10 июля РИА Новости.

Он отметил, что пока неизвестны предъявленные обвинения депутатам думы - членам ЛДПР.

Одновременно с Фургалом задержаны действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов.

Фургала задержали в четверг сотрудники СК РФ и ФСБ РФ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний