В ЛДПР заявили об обысках у членов партии в Хабаровском крае

Обыски прошли у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае, включая губернатора Сергея Фургала, сообщил журналистам лидер фракции ЛДПР в Хабаровской краевой думе Сергей Зюбр.
«Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Знаем, что сегодня они (два депутата - ред.) находятся в ИВС, и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту. Я знаю, что у двух депутатов, у трех членов партии – фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски», - сказал Зюбр 10 июля РИА Новости.
Он отметил, что пока неизвестны предъявленные обвинения депутатам думы - членам ЛДПР.
Одновременно с Фургалом задержаны действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК РФ и ФСБ РФ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.