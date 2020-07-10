Тыловая часть циклона обеспечивает Санкт-Петербургу прохладную и сырую погоду – после июньской аномальной жары . При этом, однако, температура всё равно ближе к верхней границы нормы, и сегодня можно ухватить немного солнца. Завтра будет совсем пасмурно.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 июля ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами кратковременные дожди, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 19-21 градуса.

Такая погода типична для 10 июля: за 57 лет погодных наблюдений в этот день чаще всего было облачно с прояснениями, в более чем 75% случаев температура колеблется в пределах от 12 до 24 градусов тепла. Самое холодное 10 июля было в 1975 году, минимальная дневная температура составила плюс 6 градусов, а самое жаркое – в 2006 году, 34 градуса, напоминает «Яндекс».

11 июля, по прогнозу Росгидромета, будет облачно, дожди будут идти и ночью, и днём, местами ливни и грозы с сильным порывистым ветром. Температура ночью 12-14 градусов, днём 18-20. 12 июля осадки тоже возможны, но не так много, и на градус теплее.