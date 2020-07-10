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10.07.2020 07:32
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Идеальных выходных не ждите: дожди в Петербурге усиливаются

Тыловая часть циклона обеспечивает Санкт-Петербургу прохладную и сырую погоду – после июньской аномальной жары. При этом, однако, температура всё равно ближе к верхней границы нормы, и сегодня можно ухватить немного солнца. Завтра будет совсем пасмурно.

Автор фото – читательница «Фонтанки» Светлана
Автор фото – читательница «Фонтанки» Светлана

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 июля ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами кратковременные дожди, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 19-21 градуса.

Такая погода типична для 10 июля: за 57 лет погодных наблюдений в этот день чаще всего было облачно с прояснениями, в более чем 75% случаев температура колеблется в пределах от 12 до 24 градусов тепла. Самое холодное 10 июля было в 1975 году, минимальная дневная температура составила плюс 6 градусов, а самое жаркое – в 2006 году, 34 градуса, напоминает «Яндекс».

11 июля, по прогнозу Росгидромета, будет облачно, дожди будут идти и ночью, и днём, местами ливни и грозы с сильным порывистым ветром. Температура ночью 12-14 градусов, днём 18-20. 12 июля осадки тоже возможны, но не так много, и на градус теплее.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Автор фото – читательница «Фонтанки» Светлана
Автор фото – читательница «Фонтанки» Светлана
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (3)

Дмитрий Р.
..."к верху границы" или ..."к верхней границе", полагаю.
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