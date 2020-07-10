У добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса, сформировался иммунный ответ
Анализы добровольцев из обеих групп испытателей российской вакцины от коронавируса показывают, что у них сформировался иммунный ответ, что является подтверждением эффективности вакцины. Об этом 10 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
В понедельник, 13 июля, участникам исследований из второй группы сделают вторую инъекцию вакцины. Первый укол должен был проверить эффективность и иммуногенность препарата, второй должен закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность.
15 июля добровольцы из первой группы, которые испытывали вакцину на переносимость и безопасность, сдадут контрольные анализы и будут выписаны из стационара.
Сейчас все добровольцы чувствуют себя хорошо. Медики в ходе ежедневных проверок не выявили каких-либо побочных эффектов от инъекции.
Министерство обороны проводит испытания вакцины совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.