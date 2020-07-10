У добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса, сформировался иммунный ответ

Анализы добровольцев из обеих групп испытателей российской вакцины от коронавируса показывают, что у них сформировался иммунный ответ, что является подтверждением эффективности вакцины. Об этом 10 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.



В понедельник, 13 июля, участникам исследований из второй группы сделают вторую инъекцию вакцины. Первый укол должен был проверить эффективность и иммуногенность препарата, второй должен закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность.



15 июля добровольцы из первой группы, которые испытывали вакцину на переносимость и безопасность, сдадут контрольные анализы и будут выписаны из стационара.

