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10.07.2020 07:20
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У добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса, сформировался иммунный ответ

Анализы добровольцев из обеих групп испытателей российской вакцины от коронавируса показывают, что у них сформировался иммунный ответ, что является подтверждением эффективности вакцины. Об этом 10 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В понедельник, 13 июля, участникам исследований из второй группы сделают вторую инъекцию вакцины. Первый укол должен был проверить эффективность и иммуногенность препарата, второй должен закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность.

15 июля добровольцы из первой группы, которые испытывали вакцину на переносимость и безопасность, сдадут контрольные анализы и будут выписаны из стационара.

Сейчас все добровольцы чувствуют себя хорошо. Медики в ходе ежедневных проверок не выявили каких-либо побочных эффектов от инъекции.

Министерство обороны проводит испытания вакцины совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.

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Комментарии (3)

262126571
Новость не плохая. Только учитывать надо, что у испытуемых мужиков здоровье, как у космонавтов.
VVM1962
Да ни какого чуда. Была поставлена задача выздороветь после вакцины.
Кто этого не сделает, того ждет гауптвахта.
firma
Это просто чудо!
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