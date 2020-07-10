ВОЗ допускает, что Россия будет возвращать ограничения из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович не исключает, что стране придётся опять вводить ограничительные меры, если люди не будут придерживаться правил, и темпы распространения коронавируса ускорятся.
«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», — сказала Вуйнович РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, есть ли риск возвращения запретов, как это происходит в некоторых других странах. Такая вероятность, по её словам, будет существовать, пока нет вакцины или лекарства против коронавируса.
«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус ещё больше распространится, - отметила представитель ВОЗ. - Пожар надо тушить, пока он маленький».
В России, по последним данным, COVID-19 заболели более 707 тысяч человек (плюс 6509 за сутки). Больше всего новых случаев зафиксировано за сутки в Москве (568), Санкт-Петербурге (292), в Свердловской области (276), напоминает 10 июля РИА «Новости».