ВОЗ допускает, что Россия будет возвращать ограничения из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович не исключает, что стране придётся опять вводить ограничительные меры, если люди не будут придерживаться правил, и темпы распространения коронавируса ускорятся.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», — сказала Вуйнович РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, есть ли риск возвращения запретов, как это происходит в некоторых других странах. Такая вероятность, по её словам, будет существовать, пока нет вакцины или лекарства против коронавируса.