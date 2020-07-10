Газпром сократит финансирование «Зенита». Чемпионство - не повод для премий

Спонсорскую программу футбольного «Зенита» урежут из-за пандемии. Одна из дочерних структур Газпрома за один квартал показала убыток, равный бюджету клуба.

О том, что «Зенит» уже не будет жить по-прежнему, заявил его гендиректор Александр Медведев.

«Принята программа экономии средств по всем направлениям. Стараемся минимизировать потери… Тем не менее, затянуть пояса - это не художественный образ, а реальность», - сказал Медведев в интервью газете «Спорт Уик-энд».

У «Зенита» два ключевых спонсора - Газпромбанк и Газпром нефть, потерявшая в первом квартале 2020 года почти 14 миллиардов рублей. Примерно столько же - 170 миллионов евро - составляет бюджет клуба. В июне стало известно, что Газпром нефть выплатит дивиденды по 40 миллионов рублей членам советов директоров, в число которых входит и Александр Медведев.