Газпром сократит финансирование «Зенита». Чемпионство - не повод для премий
Спонсорскую программу футбольного «Зенита» урежут из-за пандемии. Одна из дочерних структур Газпрома за один квартал показала убыток, равный бюджету клуба.
О том, что «Зенит» уже не будет жить по-прежнему, заявил его гендиректор Александр Медведев.
«Принята программа экономии средств по всем направлениям. Стараемся минимизировать потери… Тем не менее, затянуть пояса - это не художественный образ, а реальность», - сказал Медведев в интервью газете «Спорт Уик-энд».
У «Зенита» два ключевых спонсора - Газпромбанк и Газпром нефть, потерявшая в первом квартале 2020 года почти 14 миллиардов рублей. Примерно столько же - 170 миллионов евро - составляет бюджет клуба. В июне стало известно, что Газпром нефть выплатит дивиденды по 40 миллионов рублей членам советов директоров, в число которых входит и Александр Медведев.
Экономить «Зенит» начнет уже в июле. До конца месяца команда избавится как минимум от одного легионера. На следующий сезон действует лимит 8 иностранцев + 17 россиян. В клубе на данный момент 9 легионеров на контрактах, уточнил Александр Медведев.
О планах городских властей сократить финансирование «Зенита» - а на это уходят 30 миллионов рублей налогоплательщиков - пока неизвестно.
«Зенит» стал чемпионом после победы в Краснодаре. Чествовали его накануне в Петербурге. С поздравительным словом выступил губернатор, трибуны ему свистели.