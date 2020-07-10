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10.07.2020 00:29
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Трамп назвал закрытие школ из-за COVID-19 "политическим абсурдом"

Президент США Дональд Трамп назвал закрытие школ из-за коронавируса "политическим абсурдом".

"Мы должны открыть школы, прекратите этот политический абсурд!" - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, такие страны, как Германия, Дания, Норвегия и Швеция уже открыли школы, и там "все в порядке". Трамп заявил, что его противники хотят получить политические очки на закрытии школ.

"Они не хотят их открывать, потому что думают, что это поможет им (на президентских выборах) 3 ноября, но я думаю, что это им помешает 3 ноября", - сказал Трамп.

Решения о закрытии и открытии школ принимают местные власти, Трамп не может на них повлиять, хотя он уже грозил удерживать федеральные ассигнования на школы, если те не откроются своевременно.

В США наблюдается новый рост случаев коронавируса, общее число случаев выросло уже выше 3 миллионов.

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