Фургал не признал вину

. Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил членам Общественной наблюдательной комиссии, которые посетили его в изоляторе временного содержания, что не признает вину, сообщает RT.



"Конечно, вины не признаю, о чем тут говорить? Если сказать, что я возмущен и шокирован, это значит не сказать ничего", - передает RT слова губернатора.

По словам специального корреспондента RT и члена ОНК Москвы Бориса Клина, посетившего Фургала в ИВС на Петровке, губернатор "посетовал на то, что не успел назначить исполняющего обязанности, и опасается, что из-за этого в крае может произойти полный завал".