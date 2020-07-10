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10.07.2020 00:11
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Фургал не признал вину

. Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил членам Общественной наблюдательной комиссии, которые посетили его в изоляторе временного содержания, что не признает вину, сообщает RT.

"Конечно, вины не признаю, о чем тут говорить? Если сказать, что я возмущен и шокирован, это значит не сказать ничего", - передает RT слова губернатора.

По словам специального корреспондента RT и члена ОНК Москвы Бориса Клина, посетившего Фургала в ИВС на Петровке, губернатор "посетовал на то, что не успел назначить исполняющего обязанности, и опасается, что из-за этого в крае может произойти полный завал".

"Фургал заверил членов ОНК, что давления на него не оказывают", - добавляет RT.

Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.

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