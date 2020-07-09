В Сербии возобновились протесты. Пока мирные
Массовые протесты продолжаются вечером 9 июля в городах Сербии, но в отличие от прошлых акций теперь они носят мирный характер, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.
Mirni protesti nezadovoljnih građana u više gradova Srbije >> https://t.co/nNm9shGT4u #rtsvesti pic.twitter.com/vV2HAHz7Fx— RTS Vesti (@RTS_Vesti) July 9, 2020
В Белграде люди, протестующие против ужесточения мер в связи с осложнением ситуации с коронавирусом в стране и недовольные работой правительства, собрались у здания Народной скупщины (парламента). Протест проходит мирно, в руках у некоторых демонстрантов плакаты. На одном из них написано: "Хватай хулиганов, не причиняй боль своему народу!"
Среди протестующих замечены сторонники оппозиционных партий. Полиция наблюдает за порядком у здания скупщины, на соседних улицах размещены спецназовцы в полном боевом снаряжении. Об инцидентах не сообщается. Протесты в Нише начались у здания городского собрания, однако чуть позже собравшиеся организовали протестное шествие по улицам города.
За два предыдущих вечера в ходе беспорядков в ряде сербских городов пострадали 118 полицейских, задержаны 153 человека.
Беспорядки начались в Белграде и других городах Сербии в ночь на среду и повторились в ночь на четверг после того, как руководство страны объявило о введении ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Глава МВД Сербии Небойша Стефанович обвинил участников беспорядков в намерении сместить законно избранную власть. Президент Сербии Александр Вучич накануне обвинил в произошедшем насилии иностранные спецслужбы.