В Сербии возобновились протесты. Пока мирные

Массовые протесты продолжаются вечером 9 июля в городах Сербии, но в отличие от прошлых акций теперь они носят мирный характер, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

В Белграде люди, протестующие против ужесточения мер в связи с осложнением ситуации с коронавирусом в стране и недовольные работой правительства, собрались у здания Народной скупщины (парламента). Протест проходит мирно, в руках у некоторых демонстрантов плакаты. На одном из них написано: "Хватай хулиганов, не причиняй боль своему народу!"

Среди протестующих замечены сторонники оппозиционных партий. Полиция наблюдает за порядком у здания скупщины, на соседних улицах размещены спецназовцы в полном боевом снаряжении. Об инцидентах не сообщается. Протесты в Нише начались у здания городского собрания, однако чуть позже собравшиеся организовали протестное шествие по улицам города.

За два предыдущих вечера в ходе беспорядков в ряде сербских городов пострадали 118 полицейских, задержаны 153 человека.