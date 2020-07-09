Коронавирус теряет позиции. Беглов открыл теннисные корты, разрешил наращивать ресницы и велел разметить пляж
Еще один ряд ограничений снят постановлением губернатора Петербурга вечером 9 июля. Открываются все тренировочные базы, а салоны красоты оказывают весь спектр услуг.
Это следует из постановления, опубликованного на сайте Смольного. С 13 июля в полном объеме могут работать салоны красоты, ранее речь шла только о маникюре и стрижках. Обязательна предварительная запись.
«В помещениях физкультурно-спортивных организаций вновь можно будет проводить тренировки. Доступ в помещения разрешен только тренерскому составу, спортсменам, проходящим подготовку, а также обслуживающему персоналу», - отметили в пресс-службе губернатора. Под определение «физкультурно-спортивные организации» подходят, например, стрелковые тиры и теннисные корты.
В оффлайн-режиме теперь будут доступны и некоторые социальные услуги. Центр организации социального обслуживания населения будет принимать клиентов «в стационарной и полустационарной форме», но на экскурсии пока никого не повезут.
В постановлении также указано, что районные администрации или иные собственники пляжей должны ежедневно дезинфицировать элементы благоустройства и обеспечить полутораметровую дистанцию между отдыхающими.
Торговые центры все еще не открываются. Оставшиеся ограничения продлены до 26 июля.