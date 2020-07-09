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09.07.2020 23:40
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Коронавирус теряет позиции. Беглов открыл теннисные корты, разрешил наращивать ресницы и велел разметить пляж

Еще один ряд ограничений снят постановлением губернатора Петербурга вечером 9 июля. Открываются все тренировочные базы, а салоны красоты оказывают весь спектр услуг.

Это следует из постановления, опубликованного на сайте Смольного. С 13 июля в полном объеме могут работать салоны красоты, ранее речь шла только о маникюре и стрижках. Обязательна предварительная запись.

«В помещениях физкультурно-спортивных организаций вновь можно будет проводить тренировки. Доступ в помещения разрешен только тренерскому составу, спортсменам, проходящим подготовку, а также обслуживающему персоналу», - отметили в пресс-службе губернатора. Под определение «физкультурно-спортивные организации» подходят, например, стрелковые тиры и теннисные корты.

В оффлайн-режиме теперь будут доступны и некоторые социальные услуги. Центр организации социального обслуживания населения будет принимать клиентов «в стационарной и полустационарной форме», но на экскурсии пока никого не повезут.

В постановлении также указано, что районные администрации или иные собственники пляжей должны ежедневно дезинфицировать элементы благоустройства и обеспечить полутораметровую дистанцию между отдыхающими.

Торговые центры все еще не открываются. Оставшиеся ограничения продлены до 26 июля.

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Комментарии (8)

262096831
Общепит обещали с 12 июля! Повесили ответственность за рост статистики в последнюю неделю на закрытый общепит? - супер справедливо!!!
tomalena
По итогу не работают до 26 июля : Торгово-развлекательные центры, гостиницы (в ограниченном режиме), рестораны (открыты только столики и стулья на улице), кинотеатры. При этом у нас был парад 24 июня, Алые Паруса, и голосование по новой Конституции неделя до 1 июля и 1 июля соответственно. Поговорила бы о бессмысленности Алых Парусов отдельно, но жаль тратить время. Следующая дата, указанная в Постановлении - 26 июля. Я не на что не намекаю, но в день ВМФ опять будет толпа. Пойдет вверх заболеваемость, как в предыдущие указанные разы массового скопления людей и опять не откроют бизнес. Есть замечательная пословица : "паны дерутся у холопов чубы трещат". С учетом современности : паны празднуют, у холопов чубы трещат
Nerevar
Хабаровского губернатора цапнули для острастки, это чтобы самодеятельность прекратили. В Сербии жгут покрышки, бьют полицию, громят машины из-за "ковидных" ограничений.
Я не раз говорила, что ограничения надо СНИМАТЬ чем быстрее, тем лучше, снимать разом, а не поэтапно.
Короновирус можно побороть отставками ряда губернаторов и ряда чиновников Роспотребнадзора. Проблема не в вирусе, а во вредоносных чиновниках не весть на кого работающих и ведущих в РФ подрывную деятельность.
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