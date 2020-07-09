"Рубин" выиграл у "Краснодара" и опустил его на 4 строчку в таблице РПЛ

Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 победили "Краснодар" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 51-й минуте победный гол провел Денис Макаров.
"Рубин" набрал 33 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице. "Краснодар", имеющий игру в запасе, - на четвертом месте, 45 очков. Это второе поражение «Краснодара» за четыре дня, а общий счет матчей с «Зенитом» и «Рубином» — 2:5. Команда может остаться без Лиги чемпионов. Напомним, "Зенит" в матче с "Краснодаром" досрочно стал чемпионом страны.