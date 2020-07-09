На теле мэра Сеула не обнаружили признаков насильственной смерти
Полиция сообщила, что следов насильственной смерти на теле мэра Сеула Пак Вон Суна нет, сообщает Reuters 9 июля.
Seoul mayor found dead after leaving message 'like a will' https://t.co/6wSEFURtuS pic.twitter.com/raFSYPAXKl— Reuters (@Reuters) July 9, 2020
"Представитель полиции Чой Ик Су заявил журналистам на телевизионном брифинге на месте происшествия, что нет никаких признаков насильственной смерти", - передает агентство. Южнокорейская полиция начала поиски мэра после заявления его дочери. Она сообщила об исчезновении отца в четверг в 17.17 (11.17 мск). По ее словам, он ушел из дома, "оставив записку, похожую на завещание", его телефонбыл недоступен.
Агентство Ренхап сообщило, что тело мэра Сеула обнаружили в районе гор Пугаксан на севере столицы.