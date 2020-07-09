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09.07.2020 22:27
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На теле мэра Сеула не обнаружили признаков насильственной смерти

Полиция сообщила, что следов насильственной смерти на теле мэра Сеула Пак Вон Суна нет, сообщает Reuters 9 июля.

"Представитель полиции Чой Ик Су заявил журналистам на телевизионном брифинге на месте происшествия, что нет никаких признаков насильственной смерти", - передает агентство. Южнокорейская полиция начала поиски мэра после заявления его дочери. Она сообщила об исчезновении отца в четверг в 17.17 (11.17 мск). По ее словам, он ушел из дома, "оставив записку, похожую на завещание", его телефонбыл недоступен.

Агентство Ренхап сообщило, что тело мэра Сеула обнаружили в районе гор Пугаксан на севере столицы.

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