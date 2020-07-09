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09.07.2020 22:16
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Мэр Нью-Йорка написал перед башней Тампа "Black Lives Matter"

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио поучаствовал в создании надписи "Black Lives Matter" на участке Пятой авеню у небоскреба Trump Tower, фотоотчет о событии он разместил в Twitter 9 июля.

"Население нашего города не просто рисует буквы на Пятой авеню. Мы привержены смыслу этого послания", - написал де Блазио. Он разместил также фотографии, на которых видны за работой он, проповедник Эл Шарптон, являющийся одним из самых известных в США борцов за права темнокожего населения, и несколько десятков добровольцев с валиками на длинных ручках. Надпись, выполненная ярко-желтой краской, покрывает примерно треть проезжей части улицы и хорошо видна из окон Trump Tower.

Президент США Дональд Трамп назвал надпись попыткой обесценить городской район, известный шикарными магазинами и дорогой недвижимостью. Де Блазио расценил критику проекта со стороны главы государства как проявление расизма.

Движение BLM принимает самое деятельное участие в массовых протестах, которые сопровождались беспорядками и вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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Комментарии (6)

incandescent
Перед "башней Тампа"? А что это?
MuCephei_88
Мэр NY чисто хайпанул на теме ради голосов избирателей, а они ему там важны ибо знающие люди говорят, что он там очень "ниочень".

А обычные люди, кто там так делает - тупо стадо. У нас стадо переизберает плешивого каждые n лет, у них встает на колени перед неграми. Разницы в этих поступках на самом деле не так много, просто у всех свои заморочки.
260657101
Лозунг же чисто расистский, если бы было " Black Lives Matter Too", то вопросов бы не было, а так получается черные жизни важны, а белые, желтые, краснокожие нет?
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