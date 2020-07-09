Мэр Нью-Йорка написал перед башней Тампа "Black Lives Matter"

MuCephei_88 09 Июл 2020 в 23:14 09 Июл 2020 в 23:14

Мэр NY чисто хайпанул на теме ради голосов избирателей, а они ему там важны ибо знающие люди говорят, что он там очень "ниочень".



А обычные люди, кто там так делает - тупо стадо. У нас стадо переизберает плешивого каждые n лет, у них встает на колени перед неграми. Разницы в этих поступках на самом деле не так много, просто у всех свои заморочки.