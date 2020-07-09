"Печально и неприемлемо". Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в московский ЦСКА

Свои мысли по этому поводу Лидер Грузии, много лет проработавшая в МИД Франции, опубликовала в Facebook.

«Для меня, как для президента Грузии, печально и неприемлемо решение капитана баскетбольной сборной Грузии о переходе в московский ЦСКА», — написала Зурабишвили.

На переход спортсмена отреагировали и в Грузинской федерации баскетбола. Там выразили уверенность, что Шенгелия всегда будет «защищать достоинство и интересы своей родины и национальной команды», вне зависимости от того, в каком клубе он играет.

