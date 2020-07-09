FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +20
70.88р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.07.2020 21:45
1
Печать

"Печально и неприемлемо". Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в московский ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла «печальным и неприемлемым» решение капитана грузинской сборной команды по баскетболу Торнике Шенгелии заключить 9 июля трёхлетний контракт с московским ЦСКА.

Свои мысли по этому поводу Лидер Грузии, много лет проработавшая в МИД Франции, опубликовала в Facebook.

«Для меня, как для президента Грузии, печально и неприемлемо решение капитана баскетбольной сборной Грузии о переходе в московский ЦСКА», — написала Зурабишвили.

На переход спортсмена отреагировали и в Грузинской федерации баскетбола. Там выразили уверенность, что Шенгелия всегда будет «защищать достоинство и интересы своей родины и национальной команды», вне зависимости от того, в каком клубе он играет.

До 2014 года Шенгелия играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где выступал за «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Затем он вернулся в Европу, где играл в составе испанской «Басконии». 9 июля спортсмен подписал контракт с ЦСКА на три года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

261220291
Эвона как) А где наши и западные правозащитники, аууу?! Тут человека травят за его убеждения. Или вы только террористов защищаете?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний