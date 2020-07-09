Майор Гридасов отправился в изолятор за убийство коллеги молча. Второй подозреваемый во всем сознался

Сотрудник миграционной полиции Владимир Гридасов и его знакомый, ранее служивший в ОМОНе Даниил Бородулин, отправлены под стражу по подозрению в убийстве коллеги. Его тело среди гаражей в Колпино еще не найдено.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, подозреваемый в убийстве группой лиц по предварительному сговору Гридасов вину не признает и показания давать отказывается. Его подельник оказался куда более разговорчивым и дал явку с повинной. Оба отправлены в изолятор до 7 сентября, просили домашний арест.