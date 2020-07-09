Росприроднадзор не нашёл ничего опасного в стоках в Неву в районе Шлиссельбургского шоссе
Северо-Западный Росприроднадзор проверил информацию о сбросе стоков в Неву в районе Шлиссельбургского шоссе, д.2 и нарушений не нашёл.
Как заверило надзорное ведомство 9 июля, жители зря паниковали в соцсетях: сточные воды легальные. Выпуск в реку принадлежит Водоканалу, а сброс производится после необходимой очистки.
«На данный выпуск разработана соответствующая документация и осуществляется контроль качества сточных вод, сбрасываемых в Неву», - заявили в Росприроднадзоре, подчеркнув, что окружающей среде труба не угрожает.
Вместе с тем, специалисты ведомства в последнее время всё чаще выезжают по обращениям граждан. Так, на днях петербуржцы забили тревогу из-за белёсых разводов в реке Славянка. Водоканал объяснил это аварийным сбросом горячей воды. А 9 июля на воде обнаружили бензиновые пятна, читатели «Фонтанки» сообщили о гибели птиц.