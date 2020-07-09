«В "Зените" необходимо уделять больше внимания молодежи». В петербургском клубе появится менеджер по подготовке нового поколения футболистов

В ближайшее время ФК «Зенит» выберет менеджера, который займется подготовкой молодежи. Об этом в интервью изданию «Cобака.ru» 9 июля рассказала председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.



«Сейчас в «Зените» необходимо уделять внимание молодежному развитию. Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы не дорабатываем в части подготовки резерва. Проблема как раз в управлении: наш спортивный блок в основном сосредоточен на трансферной работе», - пояснила Елена Илюхина.