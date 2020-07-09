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09.07.2020 21:25
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«В "Зените" необходимо уделять больше внимания молодежи». В петербургском клубе появится менеджер по подготовке нового поколения футболистов

В ближайшее время ФК «Зенит» выберет менеджера, который займется подготовкой молодежи. Об этом в интервью изданию «Cобака.ru» 9 июля рассказала председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.

«Сейчас в «Зените» необходимо уделять внимание молодежному развитию. Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы не дорабатываем в части подготовки резерва. Проблема как раз в управлении: наш спортивный блок в основном сосредоточен на трансферной работе», - пояснила Елена Илюхина.

По ее словам, новый специалист будет нести персональную ответственность за результат. «Он должен быть неравнодушным, заинтересованным в развитии ребят, с опытом в этих процессах», - добавила она.

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Комментарии (1)

Pensioneer
Это правильно, надо нашими футболистами гордиться, а не легионерами, купленными на народные деньги.
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