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09.07.2020 20:48
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Курьерский протест в Петербурге разгоняет полиция. Задержаны несколько человек

Акция протеста обедневших курьеров службы доставки Delivery Club не понравилась полиции. Молодых людей с Невского проспекта увели в автозаки.

Фото и видео с места проведения акции, которая проходит в виде одиночных пикетов, опубликованы в соцсетях вечером 9 июля. По данным ОВД-Инфо, задержаны четверо, другие правозащитники говорят о семерых курьерах.

В Москве толпа собралась у офиса Mail.ru Group, которой принадлежит сервис доставки, сообщается об одном задержанном.

Забастовку курьеры объявили 7 июля, в тот же день они также устраивали уличные акции протеста. Компания заявила, что больше 300 человек вовремя не получили зарплаты по вине подрядчика, договор с которым уже расторгнут.

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Комментарии (3)

krasnonosov
Предлагаю, после этого всем курьерам страны отказывать в доставке и передаче заказов всем полицейским и росгвардейцам. Пусть сами в магазины ходят.
Alex000
Думали, только остальным дуболомом, а им типа всё будет спокойно? Агащаз, разбежались. Увы, осознания того, в чём они находятся вместе с остальными, может и даже так не случиться.
Andreich Скорняков
Осспади, как дети малые. На что они рассчитывали? Самое низшее и бесправное звено
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