Курьерский протест в Петербурге разгоняет полиция. Задержаны несколько человек
Акция протеста обедневших курьеров службы доставки Delivery Club не понравилась полиции. Молодых людей с Невского проспекта увели в автозаки.
Фото и видео с места проведения акции, которая проходит в виде одиночных пикетов, опубликованы в соцсетях вечером 9 июля. По данным ОВД-Инфо, задержаны четверо, другие правозащитники говорят о семерых курьерах.
В Петербурге начались задержания на акции в поддержку курьеров Delivery Club. На данный момент известно о четверых задержанных. Уточняем информацию и следим за происходящим!— ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 9, 2020
Фото: телеграм-канал «ПЬЯTNIЦА» pic.twitter.com/PUEbY0Tig4
В Москве толпа собралась у офиса Mail.ru Group, которой принадлежит сервис доставки, сообщается об одном задержанном.
В Москве полиции тоже не понравился одиночный пикет. Участницу пикета задержали уже после того, как она закончила акцию.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 9, 2020
Задержанную доставили в ОВД «Хорошевский». На помощь к ней выехала адвокат от ОВД-Инфо Ольга Карлова
Фото: телеграм-канал «Социалистическая алтернатива» pic.twitter.com/TBV15hMugG
Забастовку курьеры объявили 7 июля, в тот же день они также устраивали уличные акции протеста. Компания заявила, что больше 300 человек вовремя не получили зарплаты по вине подрядчика, договор с которым уже расторгнут.